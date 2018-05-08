Пять тысяч самарцев возложили цветы к Вечному Огню на площади Славы

Во вторник, 8 мая, около пяти тысяч самарцев пришли к Вечному Огню, чтобы возложить цветы в память о подвиге советских солдат. В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Самары Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина.Венки также возложили ветераны Великой Отечественной войны, члены Союза генералов Самары, почетные граждане нашего города, ученики кадетских классов и военных кафедр городских вузов, школьники.Для них работали несколько тематических площадок. Поисковый отряд Самарской области записывал со слов родственников сведения о наших земляках, пропавших без вести во время войны. Самарская областная библиотека организовала выставку изданий о Второй мировой из своих фондов. Здесь же можно увидеть фронтовые фотографии самарского фотографа Финикова, прошедшего дорогами войны до самого Берлина.