Пять таинственных историй Самары: от золота до Зои
Какие тайны могут найти путешественники и горожане в Самаре.
Казалось бы, кому интересно старое кладбище с замшелыми памятниками? Только фанатам готической субкультуры. Но вот старое еврейское кладбище в Праге - это настоящий мистический хит. Про него написан роман Умберто Эко, именно этот погост конспирологи всего мира считают местом сбора «сионских мудрецов». Ну и, конечно, старое кладбище - один из главных элементов туристической легенды Златой Праги.
А значит, эти заросшие памятники, которые никак не связаны ни с каббалой, ни с протоколами «сионских мудрецов», приносят Праге доход. Деньги капают в бюджет от туристов, приезжающих в город.
Конечно, доход от старого кладбища в казну Чехии невозможно сосчитать. Он не монетизируется по стандартным схемам. Но вся туристическая привлекательность состоит из таких мало осязаемых, но очень ощутимых преимуществ.
Путешествие за тайной
Самара, как и любой город, считает себя очень загадочной и мистической. Не будем обсуждать повсеместную обоснованность утверждения. Пусть будет так. Но хватит ли у нас загадок и тайн, чтобы путешествие сюда воспринималось как путешествие за тайной? Наш город действительно можно назвать таинственным. Вот топ-5 наших мистических историй (без мест и рейтинга):
• стояние Зои,
• православная история города,
• старообрядцы,
• подземелья, бункеры и пещеры,
• исчезнувшие ценности.
Суперхит: Зоя
Не будем оценивать подлинность этой истории. Об этом много написано, и сказано - никакого стояния не было.
Но есть Миф. Та самая легенда, мистическая история. Возможно, при правильном подходе к делу к этому домику на улице Чкалова ломились бы паломники не хуже чем в Лурд.
Лурд - город на юго-западе Франции в предгорьях Пиренейских гор. Он известен во всем мире благодаря Санктуарию, который ежегодно посещают несколько миллионов католических паломников. На его территории находится грот Масабьель, где, как считается, в 1858 году местной жительнице Бернадетте Субиру явилась Дева Мария.
В Лурд приезжают 5 миллионов человек в год. В самом городе живут 14 тысяч. Там отелей больше, чем в прославленной Ницце. И вокруг этого чудесного явления Богоматери 14-летней девочке выстроен целый «католический «Диснейленд». Благо, посещаемость позволяет.
Наша Зоя постоянно вызывает интерес. То кино снимут, то телешоу устроят. И видно, что история, как это ни цинично, работает. Почему бы не подумать о том, как ее использовать? Тем более что есть еще дом, а известность Зои в России очень велика, и интерес сохраняется, несмотря на многочисленные и
качественные разоблачения. Или благодаря им?
В рамках ортодоксии
Не менее мистической выглядит история Самары и с точки зрения православия. Основанию Самары предшествовало пророчество святителя Алексия, который по пути в Орду вышел на берег, поднялся примерно по Венцека на площадь Революции, где тогда были лес и озеро, и встретил там отшельника. И предрек создание города. Прекрасная история. И есть памятник, есть часовня на берегу Волги.
Невероятно притягательным оказывается такая мистическая институция, как Иверский женский монастырь. Подавляющее большинство женщин-иностранок, приезжающих в Самару, почему-то обязательно оказываются там. Долго смотрят и подробно снимают. Нельзя сказать, что монастырь этот интерес откровенно эксплуатирует, скорее грамотно подогревает. Иверский - это образец создания туристически привлекательного и патриотического образа.
Подземелья и пещеры
Одна из любимых тем - самарские подземелья. Бункеры, которых в городе то ли четыре, то ли больше. Канализация Линдлея из красного кирпича. Гора-холодильник, в которую въезжают
колонны грузовиков. Это реальность. Да такая, что никакой мистики не надо.
А есть еще и подземные галереи, в которых купцы прятали товары и в которые свободно заходили лодки. И подземные ходы к Волге почти из каждого старого дома, и ветка метро до «Прогресса», и многое другое, что поди верь, а поди проверь.
Конечно, не все полезут под землю. Но популярность бункера Сталина не объясняется только личностью генералиссимуса. Есть еще в этом и спелеологическая история.
Ее в Самаре развивают, но как-то рывками. И это понятно. Флагман отрасли, тот самый бункер Сталина, до сих пор остается объектом гражданской обороны, и там про маркетинг никто не слышал, скажите спасибо, что туристов пускают. И все закрыто. Хотя возможности для аттракциона сказочные.
Есть еще бункер Жукова, куда начали ходить экскурсии. Продолжаются попытки как-то развить историю с бункером Калинина под площадью имени Куйбышева. В комплексе это была бы прекрасная историческая экспозиция, да, с явным мистическим подтекстом. Потому что главный вопрос - «Бывал ли в бункере Сталин?» - бросает нас не просто в мистику, а в пучину советской эсхатологии.
Старообрядцы
Еще одна мистическая история Самары - это старообрядцы. Большинство людей, составивших богатство и славу города в XIX веке, были старообрядцами. Именно с бывшими старообрядческими церквями связывают
всякие таинственные истории.
Место и влияние разных конфессий и сект на развитие Самары мало изучены. Это вопрос скорее к профессиональным историкам, чем к специалистам по туризму.
Самое интересное, что наше старообрядчество не было скрыто в глухом краю, а строило экономику с использованием самых продвинутых на то время технологий. Как вдруг блюстители старых традиций стали передовыми венчурными капиталистами и новаторами? Если бы мы вдруг поняли смысл этой истории, проблемы туристической привлекательности решились бы сами собой.
Пропавшие ценности
Самара имеет несколько хороших историй с долей мистики и пропажей крупных материальных ценностей в компактной форме. Клад Степана Разина. Почему никто до сих пор не ищет его в Жигулях и не подбрасывает туристам копейки?
Большой успех имел бы любой самарский антиквар, если бы реорганизовал свою лавочку в музей пропавшего золота Колчака. Даже если это будет настоящий музей, а не ювелирная лавка - интерес гарантирован.
Точнее, это было золото Каппеля. Полковник захватил золотой запас России в Казани, перевез его в Самару и передал Комучу. Как известно, недосчитались в итоге нескольких сотен тонн золота - пропало, когда красные, захватив его, везли из Иркутска в Казань.
Немистическая платформа
Главная проблема с продвижением Самары таинственной - это невозможность свести к единому знаменателю все эти слагаемые нашей мистической привлекательности. Православная церковь и старообрядцы, Зоя и золото Колчака, бункеры. Возможно, что такое объединение и не нужно, а выживет-разовьется то, что действительно достойно жизни. Опять же вспомним Иверский монастырь. Но есть в Самаре какая-то загадка - это точно. Но вот какая - это и есть загадка.
Казалось бы, кому интересно старое кладбище с замшелыми памятниками? Только фанатам готической субкультуры. Но вот старое еврейское кладбище в Праге - это настоящий мистический хит. Про него написан роман Умберто Эко, именно этот погост конспирологи всего мира считают местом сбора «сионских мудрецов». Ну и, конечно, старое кладбище - один из главных элементов туристической легенды Златой Праги.
А значит, эти заросшие памятники, которые никак не связаны ни с каббалой, ни с протоколами «сионских мудрецов», приносят Праге доход. Деньги капают в бюджет от туристов, приезжающих в город.
Конечно, доход от старого кладбища в казну Чехии невозможно сосчитать. Он не монетизируется по стандартным схемам. Но вся туристическая привлекательность состоит из таких мало осязаемых, но очень ощутимых преимуществ.
Путешествие за тайной
Самара, как и любой город, считает себя очень загадочной и мистической. Не будем обсуждать повсеместную обоснованность утверждения. Пусть будет так. Но хватит ли у нас загадок и тайн, чтобы путешествие сюда воспринималось как путешествие за тайной? Наш город действительно можно назвать таинственным. Вот топ-5 наших мистических историй (без мест и рейтинга):
• стояние Зои,
• православная история города,
• старообрядцы,
• подземелья, бункеры и пещеры,
• исчезнувшие ценности.
Суперхит: Зоя
Не будем оценивать подлинность этой истории. Об этом много написано, и сказано - никакого стояния не было.
Но есть Миф. Та самая легенда, мистическая история. Возможно, при правильном подходе к делу к этому домику на улице Чкалова ломились бы паломники не хуже чем в Лурд.
Лурд - город на юго-западе Франции в предгорьях Пиренейских гор. Он известен во всем мире благодаря Санктуарию, который ежегодно посещают несколько миллионов католических паломников. На его территории находится грот Масабьель, где, как считается, в 1858 году местной жительнице Бернадетте Субиру явилась Дева Мария.
В Лурд приезжают 5 миллионов человек в год. В самом городе живут 14 тысяч. Там отелей больше, чем в прославленной Ницце. И вокруг этого чудесного явления Богоматери 14-летней девочке выстроен целый «католический «Диснейленд». Благо, посещаемость позволяет.
Наша Зоя постоянно вызывает интерес. То кино снимут, то телешоу устроят. И видно, что история, как это ни цинично, работает. Почему бы не подумать о том, как ее использовать? Тем более что есть еще дом, а известность Зои в России очень велика, и интерес сохраняется, несмотря на многочисленные и
качественные разоблачения. Или благодаря им?
В рамках ортодоксии
Не менее мистической выглядит история Самары и с точки зрения православия. Основанию Самары предшествовало пророчество святителя Алексия, который по пути в Орду вышел на берег, поднялся примерно по Венцека на площадь Революции, где тогда были лес и озеро, и встретил там отшельника. И предрек создание города. Прекрасная история. И есть памятник, есть часовня на берегу Волги.
Невероятно притягательным оказывается такая мистическая институция, как Иверский женский монастырь. Подавляющее большинство женщин-иностранок, приезжающих в Самару, почему-то обязательно оказываются там. Долго смотрят и подробно снимают. Нельзя сказать, что монастырь этот интерес откровенно эксплуатирует, скорее грамотно подогревает. Иверский - это образец создания туристически привлекательного и патриотического образа.
Подземелья и пещеры
Одна из любимых тем - самарские подземелья. Бункеры, которых в городе то ли четыре, то ли больше. Канализация Линдлея из красного кирпича. Гора-холодильник, в которую въезжают
колонны грузовиков. Это реальность. Да такая, что никакой мистики не надо.
А есть еще и подземные галереи, в которых купцы прятали товары и в которые свободно заходили лодки. И подземные ходы к Волге почти из каждого старого дома, и ветка метро до «Прогресса», и многое другое, что поди верь, а поди проверь.
Конечно, не все полезут под землю. Но популярность бункера Сталина не объясняется только личностью генералиссимуса. Есть еще в этом и спелеологическая история.
Ее в Самаре развивают, но как-то рывками. И это понятно. Флагман отрасли, тот самый бункер Сталина, до сих пор остается объектом гражданской обороны, и там про маркетинг никто не слышал, скажите спасибо, что туристов пускают. И все закрыто. Хотя возможности для аттракциона сказочные.
Есть еще бункер Жукова, куда начали ходить экскурсии. Продолжаются попытки как-то развить историю с бункером Калинина под площадью имени Куйбышева. В комплексе это была бы прекрасная историческая экспозиция, да, с явным мистическим подтекстом. Потому что главный вопрос - «Бывал ли в бункере Сталин?» - бросает нас не просто в мистику, а в пучину советской эсхатологии.
Старообрядцы
Еще одна мистическая история Самары - это старообрядцы. Большинство людей, составивших богатство и славу города в XIX веке, были старообрядцами. Именно с бывшими старообрядческими церквями связывают
всякие таинственные истории.
Место и влияние разных конфессий и сект на развитие Самары мало изучены. Это вопрос скорее к профессиональным историкам, чем к специалистам по туризму.
Самое интересное, что наше старообрядчество не было скрыто в глухом краю, а строило экономику с использованием самых продвинутых на то время технологий. Как вдруг блюстители старых традиций стали передовыми венчурными капиталистами и новаторами? Если бы мы вдруг поняли смысл этой истории, проблемы туристической привлекательности решились бы сами собой.
Пропавшие ценности
Самара имеет несколько хороших историй с долей мистики и пропажей крупных материальных ценностей в компактной форме. Клад Степана Разина. Почему никто до сих пор не ищет его в Жигулях и не подбрасывает туристам копейки?
Большой успех имел бы любой самарский антиквар, если бы реорганизовал свою лавочку в музей пропавшего золота Колчака. Даже если это будет настоящий музей, а не ювелирная лавка - интерес гарантирован.
Точнее, это было золото Каппеля. Полковник захватил золотой запас России в Казани, перевез его в Самару и передал Комучу. Как известно, недосчитались в итоге нескольких сотен тонн золота - пропало, когда красные, захватив его, везли из Иркутска в Казань.
Немистическая платформа
Главная проблема с продвижением Самары таинственной - это невозможность свести к единому знаменателю все эти слагаемые нашей мистической привлекательности. Православная церковь и старообрядцы, Зоя и золото Колчака, бункеры. Возможно, что такое объединение и не нужно, а выживет-разовьется то, что действительно достойно жизни. Опять же вспомним Иверский монастырь. Но есть в Самаре какая-то загадка - это точно. Но вот какая - это и есть загадка.
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