Пять приложений, необходимых для путешественников
В Новогодние каникулы многие предпочитают путешествовать. Чтобы не отвлекаться от отдыха, установите на смартфон бесплатные приложения, которые сделают вашу поездку удобнее и спокойнее.
1. Навигатор — незаменимый друг путешественника. Для поездок заграницу лучше всего использовать Google Maps с адресами достопримечательностей. Для путешествий по России и Чехии будет удобен 2ГИС – приложение позволяет выбрать кафе с W-Fi, найти отель или проложить маршрут.
2. В любом путешествии нужен интернет-банк. Приложение «Сбербанк Онлайн» позволяет не только контролировать движение средств по счетам, но и пополнить баланс мобильного телефона при достижении определённой суммы на счете, перевести средства на другую карту или заблокировать её в случае утери. Автоплатеж за услуги ЖКХ или интернет избавит путешественника от необходимости оплачивать счета издалека.
3. Сервис ifttt.com автоматизирует многие действия, например, ведет таблицу с фитнесс-достижениями, или выключает звук телефона в офисе. Путешественники оценят возможности автоматического создания альбома на Facebook с фотографиями из путешествия и сохранения снимков из Instagram.
4. Яндекс.Переводчик и Google Translate переводят фразы с десятков языков мира и проговаривают их вслух. Другая важная «фишка» приложений — перевод вывесок и надписей. Достаточно навести камеру смартфона на указатель, и программа мгновенно покажет его содержание.
5. Найти wi-fi в другом городе помогут специальные приложения, например Free Wi-fi finder или W-Fi Map. С их помощью можно найти открытые точки доступа к интернету и оперативно выгрузить фотографии в социальные сети или найти телефон музея.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
1. Навигатор — незаменимый друг путешественника. Для поездок заграницу лучше всего использовать Google Maps с адресами достопримечательностей. Для путешествий по России и Чехии будет удобен 2ГИС – приложение позволяет выбрать кафе с W-Fi, найти отель или проложить маршрут.
2. В любом путешествии нужен интернет-банк. Приложение «Сбербанк Онлайн» позволяет не только контролировать движение средств по счетам, но и пополнить баланс мобильного телефона при достижении определённой суммы на счете, перевести средства на другую карту или заблокировать её в случае утери. Автоплатеж за услуги ЖКХ или интернет избавит путешественника от необходимости оплачивать счета издалека.
3. Сервис ifttt.com автоматизирует многие действия, например, ведет таблицу с фитнесс-достижениями, или выключает звук телефона в офисе. Путешественники оценят возможности автоматического создания альбома на Facebook с фотографиями из путешествия и сохранения снимков из Instagram.
4. Яндекс.Переводчик и Google Translate переводят фразы с десятков языков мира и проговаривают их вслух. Другая важная «фишка» приложений — перевод вывесок и надписей. Достаточно навести камеру смартфона на указатель, и программа мгновенно покажет его содержание.
5. Найти wi-fi в другом городе помогут специальные приложения, например Free Wi-fi finder или W-Fi Map. С их помощью можно найти открытые точки доступа к интернету и оперативно выгрузить фотографии в социальные сети или найти телефон музея.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 декабря 2016
107
22 декабря 2016
177
22 декабря 2016
115
22 декабря 2016
193
22 декабря 2016
89
22 декабря 2016
135
22 декабря 2016
138
22 декабря 2016
231
22 декабря 2016
136
22 декабря 2016 , 17:35
107
21 декабря в филармонии завершился VIII Международный фестиваль «Королевские...
22 декабря 2016 , 17:26
177
Администрация города предупреждает горожан об участившихся случаях мошенничества. Речь идет о...
22 декабря 2016 , 17:22
115
«Побег из Шоушенка» Самарского академического театра драмы им. Горького включен в...
22 декабря 2016 , 17:06
193
В четверг, 22 декабря, состоялся второй этап отчетно-выборной конференции самарского...
22 декабря 2016 , 16:34
89
В декабре принято подводить итоги уходящего года и строить планы на следующий. ...
22 декабря 2016 , 15:49
135
Празднование состоится 25 декабря в 17.00.
22 декабря 2016 , 14:41
138
10 учеников ДМШ им. П.И. Чайковского выступят в Государственном...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
11 декабря 2016
11949
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7512
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6314
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6203
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
823
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
24 ноября 2016
396
Школьников приглашают в музей с 24 по 30 декабря и с 3 по 8 января.
23 ноября 2016
280
Они пройдут в период с 23 по 25 ноября в рамках чемпионата рабочих специальностей WorldSkills...
23 ноября 2016
298
Самара получила паспорт готовности к отопительному сезону, свидетельствующий об успешной...