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Пять приложений, необходимых для путешественников

В Новогодние каникулы многие предпочитают путешествовать. Чтобы не отвлекаться от отдыха, установите на смартфон бесплатные приложения, которые сделают вашу поездку удобнее и спокойнее.

1. Навигатор — незаменимый друг путешественника. Для поездок заграницу лучше всего использовать Google Maps с адресами достопримечательностей. Для путешествий по России и Чехии будет удобен 2ГИС – приложение позволяет выбрать кафе с W-Fi, найти отель или проложить маршрут.

2. В любом путешествии нужен интернет-банк. Приложение «Сбербанк Онлайн» позволяет не только контролировать движение средств по счетам, но и пополнить баланс мобильного телефона при достижении определённой суммы на счете, перевести средства на другую карту или заблокировать её в случае утери. Автоплатеж за услуги ЖКХ или интернет избавит путешественника от необходимости оплачивать счета издалека.

3. Сервис ifttt.com автоматизирует многие действия, например, ведет таблицу с фитнесс-достижениями, или выключает звук телефона в офисе. Путешественники оценят возможности автоматического создания альбома на Facebook с фотографиями из путешествия и сохранения снимков из Instagram.

4. Яндекс.Переводчик и Google Translate переводят фразы с десятков языков мира и проговаривают их вслух. Другая важная «фишка» приложений — перевод вывесок и надписей. Достаточно навести камеру смартфона на указатель, и программа мгновенно покажет его содержание.

5. Найти wi-fi в другом городе помогут специальные приложения, например Free Wi-fi finder или W-Fi Map. С их помощью можно найти открытые точки доступа к интернету и оперативно выгрузить фотографии в социальные сети или найти телефон музея.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

***

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 

На правах рекламы.
Дата: 21 декабря 2016 , 16:25
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