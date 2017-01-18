Пять причин выбрать эквайринг от Сбербанка
В конце прошлого года Сбербанк начал продажи смарт-терминала «Эвотор» — гибридного кассового устройства на базе планшета с OS Android и принтером кассовых чеков.
Смарт-терминал полностью соответствует требованиям Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому с 2017 года все данные о продажах должны отправляться в налоговую службу онлайн. Эксперты отмечают востребованность данного гаджета для малого и среднего бизнеса и называют пять причин подключить эквайринг от Сбербанка.
1.Увеличение прибыли и снижение издержек. Исследования показали – эквайринг помогает увеличить поток клиентов и средний чек покупки. Благодаря эквайрингу растет скорость обслуживания покупателей и появляется дополнительный канал продаж — банковская карта, которая позволяет клиенту тратить больше и не задумываться о количестве наличных средств в кошельке.
2. Доступность. Эквайринг от Сбербанка предприниматели могут подключить в любой точке Самарской области: как в крупном, так и в малом городе, в районных центрах – для этого у банка есть все соответствующие ресурсы и технические возможности.
3.Технологичность. Сегодня Сбербанк предоставляет современное оборудование и предлагает несколько возможных вариантов подключения эквайринга. Например, мобильное подключение чаще всего используется в ресторанах и службах доставки. Для крупных сетей Сбербанк предлагает особую схему подключения, которая интегрируется в электронную систему магазина. Это решение позволяет использовать как собственные программы лояльности партнера, например, систему скидок, так и программы банка, например, бонусы «Спасибо».
4. Надежность. Процессинговый центр Сбербанка проводит порядка 30 тысяч операций ежесекундно, что обеспечивает бесперебойную работу всех точек эквайринга 24 часа в сутки. Также эквайринг значительно снижает вероятность приема фальшивых купюр и ошибок в расчетах с покупателями.
5. Дополнительные опции для клиентов. Оплачивая покупки через терминалы Сбербанка, клиенты могут получить дополнительные привилегии. Например, бонусы «Спасибо». При оплате картой банка клиент может вернуть 0,5% от стоимости каждой покупки в виде бонусных баллов «Спасибо». При оплате картой в магазинах-партнеров клиенты могут получить еще больше «Спасибо». Баллы «Спасибо» можно использовать в магазинах-партнерах программы, оплачивая до 99% стоимости товаров и услуг.
Узнать дополнительные условия обслуживания, приобрести смарт-терминал и подключить эквайринг можно в любом офисе Сбербанка, который занимается обслуживанием юридических лиц. Сотрудники банка установят и настроят оборудование и проведут обучение для персонала. Оставить заявку на подключение эквайринга можно также на сайте sberbank.ru.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
Смарт-терминал полностью соответствует требованиям Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому с 2017 года все данные о продажах должны отправляться в налоговую службу онлайн. Эксперты отмечают востребованность данного гаджета для малого и среднего бизнеса и называют пять причин подключить эквайринг от Сбербанка.
1.Увеличение прибыли и снижение издержек. Исследования показали – эквайринг помогает увеличить поток клиентов и средний чек покупки. Благодаря эквайрингу растет скорость обслуживания покупателей и появляется дополнительный канал продаж — банковская карта, которая позволяет клиенту тратить больше и не задумываться о количестве наличных средств в кошельке.
2. Доступность. Эквайринг от Сбербанка предприниматели могут подключить в любой точке Самарской области: как в крупном, так и в малом городе, в районных центрах – для этого у банка есть все соответствующие ресурсы и технические возможности.
3.Технологичность. Сегодня Сбербанк предоставляет современное оборудование и предлагает несколько возможных вариантов подключения эквайринга. Например, мобильное подключение чаще всего используется в ресторанах и службах доставки. Для крупных сетей Сбербанк предлагает особую схему подключения, которая интегрируется в электронную систему магазина. Это решение позволяет использовать как собственные программы лояльности партнера, например, систему скидок, так и программы банка, например, бонусы «Спасибо».
4. Надежность. Процессинговый центр Сбербанка проводит порядка 30 тысяч операций ежесекундно, что обеспечивает бесперебойную работу всех точек эквайринга 24 часа в сутки. Также эквайринг значительно снижает вероятность приема фальшивых купюр и ошибок в расчетах с покупателями.
5. Дополнительные опции для клиентов. Оплачивая покупки через терминалы Сбербанка, клиенты могут получить дополнительные привилегии. Например, бонусы «Спасибо». При оплате картой банка клиент может вернуть 0,5% от стоимости каждой покупки в виде бонусных баллов «Спасибо». При оплате картой в магазинах-партнеров клиенты могут получить еще больше «Спасибо». Баллы «Спасибо» можно использовать в магазинах-партнерах программы, оплачивая до 99% стоимости товаров и услуг.
Узнать дополнительные условия обслуживания, приобрести смарт-терминал и подключить эквайринг можно в любом офисе Сбербанка, который занимается обслуживанием юридических лиц. Сотрудники банка установят и настроят оборудование и проведут обучение для персонала. Оставить заявку на подключение эквайринга можно также на сайте sberbank.ru.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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