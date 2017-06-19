Пять пляжей Самары и области готовы к открытию сезона

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, пять пляжей на территории Самарской области готовы к открытию. Это пляж на ул. Советской Армии, пляж на Барбошиной поляне, пляж в районе ФГУП «Санаторий «Можайский при Спецстрое России», пляж Красноглинского района и пляж в районе Фестивальной поляны. Этим зонам выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам.Кроме того, на территории Самары почти готовы к открытию пляжи у первой очереди набережной (от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской) и второй очереди набережной (от улицы Маяковской до спуска по улице Первомайской до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква»).