Пять лет исполняется интернет-игре о космосе, которую создали в Самаре

В прошлом году самарский интернет-проект «Граждане Галактики» победил в номинации «Развивающая игра» Всероссийского конкурса интернет-ресурсов для детей. Награждение прошло в рамках церемонии национальной «Премии Рунета».За 5 лет около 2 тыс. детей из сёл и городов Самарской области, других регионов России приняли участие в игре.Школьники 5-7-х классов создают свои экипажи космических кораблей на красочном сайте галактяне.рф, приобщаясь к космонавтике и астрономии, пополняя знания о Самаре - космической столице России.За время существования интернет-ресурса школьники выполнили около 3 000 познавательных заданий по ролям: астроном, бортинженер, астроштурман, биолог, журналист. «Галактяне» с удовольствием проявляли себя и в творчестве, нарисовав около 1700 рисунков и коллажей, написав 1200 стихотворений и фантастических рассказов о космосе, загрузив фотоснимки своих поделок и видеоролики на сайт. Лучшие детские работы доступны в разделе «Орбитальная станция».Интерес ребят поддерживается посещением астрономического клуба «Алькор» Центра внешкольной работы «Поиск», экскурсиями в музей «Самара Космическая».Руководитель ЦУПа, к.п.н Людмила Серых, считает, что проект мог бы выйти на всероссийский уровень при соответствующем финансировании.