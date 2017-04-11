Пьяный житель Тольятти сообщил о бомбе в жилом доме
В полицию поступило сообщение о звонке от мужчины, который рассказал, что в доме на улице Автостроителей заложено взрывное устройство.
По указанному адресу прибыла полиция. В ходе обследования жилого дома каких-либо опасных предметов обнаружено не было. Полицейские выяснили, что звонок поступил от жителя дома, указанного в сообщении. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.
Во время опроса предполагаемый злоумышленник - ранее не судимый 63-летний пенсионер, сообщил стражам правопорядка, что позвонил из хулиганских побуждений. Во время звонка мужчина был пьян.
- По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Сотовый телефон и аудиозапись разговора изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, - сообщает региональное ГУ МВД.
По указанному адресу прибыла полиция. В ходе обследования жилого дома каких-либо опасных предметов обнаружено не было. Полицейские выяснили, что звонок поступил от жителя дома, указанного в сообщении. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.
Во время опроса предполагаемый злоумышленник - ранее не судимый 63-летний пенсионер, сообщил стражам правопорядка, что позвонил из хулиганских побуждений. Во время звонка мужчина был пьян.
- По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Сотовый телефон и аудиозапись разговора изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, - сообщает региональное ГУ МВД.
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