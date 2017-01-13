Пьяный водитель «Калины» врезался в столб и убежал с места ДТП

Превысив скорость, автомобилист не справился с управлением и наехал на световую опору, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП 47-летняя женщина, сидевшая на переднем пассажирском сиденье авто, получила травмы, с которыми была доставлена «скорой» в одну из городских больниц. Поврежденное транспортное средство было эвакуировано на спецстоянку.В ходе розыска полицейскими был задержан скрывшийся с места ДТП 36-летний житель Ставропольского района. Установлено, что в момент аварии он находился в нетрезвом виде. В рамках доследственной проверки стало известно, что полученные пострадавшей травмы имеют признаки тяжкого вреда здоровью. В отношении задержанного по данному факту было возбуждено уголовное дело. В случае если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.