Пьяный работник автосервиса угнал иномарку клиента

Молодой человек взял ключи от автомобиля Renault и отправился кататься по городу.



Однако вскоре на улице Ставропольской экипаж ДПС заметил автомобиль, который «вилял» по дороге, и остановил машину. В ходе разговора с водителем авто полицейские заметили, что он пьян. Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что иномарка не принадлежит ее водителю. Пройти медосвидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.



В ходе дальнейшего разбирательства стражи правопорядка установили законного владельца машины. Им оказался 49-летний житель Самарской области. Полицейские связались с мужчиной, и он подтвердил, что оставил легковушку на ремонт в одной из самарских автомастерских, и даже не догадывается об ее угоне.



В настоящее время по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело. По данным полиции, молодой человек на момент преступления не имел водительских прав. Более того, он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Сейчас мужчина находится под арестом сроком на 15 суток. Расследование уголовного дела продолжается.