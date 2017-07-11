Путеводитель. В Старую Бинарадку за тропическими бабочками
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. В этот раз экспедиция отправляется в Красноярский район за тропическими бабочками.
Специи для мошки
Выезжаем с утра из Самары на дачном маршруте автобуса в село Старая Бинарадка. Через час мы на месте. Идем мимо жилых домов и дачного массива в лес. Он здесь смешанный. В хвойной части «микса» обитает одна из самых редких бабочек нашей области - аполлон. В древнегреческой мифологии это бог Солнца и сын правителя Олимпа Зевса, писаный красавец. Вот и названная в его честь бабочка божественно красива, атлетически сложена (одна из самых крупных в Европе) и крайне редка.
Доходим до леса, к комарам прибавляется мошка. Эти двукрылые оставляют после укуса ранку на коже, вокруг которой образуется отек, бонус - сильное жжение. Как-то в экспедиции в Чувашии мошка сильно изгрызла меня, казалось, что уши того и гляди лопнут. И в самом деле, посмотрев в зеркало, я увидел, что «локаторы» распухли раза в два, стали большими, как у Чебурашки. Многие репелленты от мошки не помогают, зато хорошо работает народное средство - ванилин. Чтобы легче нанести его на кожу, можно смешать с детским кремом. Так мы и делаем, мошки как не бывало. Благоухая, как свежая выпечка, мы этакими кексами продолжаем искать аполлона. Проходим березы и дубы, выходим на полянку рядом с сосновым лесом.
Наш аполлон
Жизненный цикл аполлона проходит так. Вначале на кормовом растении - очитке - развиваются гусеницы, после из куколки выходят красивые бабочки, которые питаются на разных растениях с крупными цветками, а после поры любви откладывают яйца на очиток. Крупную популяцию аполлонов впервые обнаружил здесь известный самарский зоолог Дамир Вильданович Магдеев.
Названия многих бабочек звучат очень красиво: вот перед нами пролетел дневной павлиний глаз, на грунтовую дорогу присела переливница, промелькнула голубянка аргус. А вот вдалеке, неторопливо взмахивая крыльями, перелетает от цветка к цветку наш аполлон. Осторожно подбираемся к насекомому, делаем несколько снимков.
Аполлон является представителем крупного тропического семейства бабочек-парусников. Там, в теплых странах, их насчитывают несколько сотен видов. К этому семейству относится и самая крупная бабочка в мире - птицекрылка королевы Александры. Размах крыльев - до 27 см.
Парус, засняли парус
В Самарской области встречается пять видов бабочек-парусников. Есть два почти близнеца, названных в честь героев Трои, сынов Асклепия, братьев-врачевателей Махаона и Подалирия. Очень эти бабочки похожи, на крыльях у них хвостики, окраска желтоватая. Подалирия от махаона можно отличить по тигриным полоскам на крыльях. И гусеницы у них разные: у махаона ярко окрашенная, у подалирия - невзрачная зеленая. У гусениц этих хвостатых парусников в случае опасности из передней части тела высовываются выросты, как рога или корона (по-научному - вилкообразная железа). Этот инструмент выделяет секрет с неприятным, отпугивающим хищников запахом.
Лес сменяется суходольным лугом, и здесь мы встречаем махаона. Как птица летит эта бабочка над травами, изредка присаживаясь, чтобы подкрепиться.
Рассказ про бабочек-парусников будет неполным без поликсены, которая развивается в лесах на растении кирказон. Очень у этого насекомого красивая гусеница: в фас похожа она на яркую оранжевую звездочку.
А еще в нашей области обитает так называемый черный аполлон, у этой бабочки на теле нет ярких пятен, но она по-своему изящна. Названа бабочка в честь древнегреческой богини памяти Мнемозины, как будто в напоминание нам, простым смертным, о редкости и хрупкости этих занесенных в Красную книгу созданий.
Прогноз: опять мокро
Обновляем защиту из репеллента и ванилина, чтобы продолжить путешествие по проектируемому памятнику природы «Старобинарадские сосняки». Носятся ласточки-касатки, в лесном кустарнике пробует голос слеток варакушки. Где-то вдалеке слышится «ржание» черного коршуна, вот он пролетает прямо над нами. На самом деле эта одна из самых обычных наших хищных птиц окрашена в
бурый, медвежий цвет, но на фоне светлого неба может казаться практически черной. Жители сельской местности знают коршуна как похитителя цыплят. Там же, где нет такой легкой добычи, птица предпочитает гнездиться около водоемов, где с удовольствием рыбачит.
Тучи сгущаются, ласточки вслед за своим кормом - насекомыми - спускаются ниже. Помните, что это к дождю? Но примета приметой, а неплохо бы свериться и с данными специалистов. «МегаФон» помогает нам узнать погоду в любом населенном пункте: да, скоро будет дождь.
Спешим в поселок к автобусной остановке. Уже по пути в Самару нас настигает шквальный ветер с ливнем. За весь полевой сезон только один из семи выездов прошел у нас без осадков. Интересно, будет ли дождь в следующую экспедицию?
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