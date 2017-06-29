Путеводитель. Сплав по Большому Черемшану
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. В этот раз экспедиция движется на север нашего региона - в Кошкинский район, и водным путем проникает на территорию Ульяновской области.
От Старого Максимкино к Новому
Как и обещали в предыдущем выпуске, для очередной экспедиции мы выбрали водный маршрут. Выезжаем из Самары с закатом, приезжаем на точку - берег Большого Черемшана у села Старое Максимкино - в полночь. Место нашего ночлега находится в Кошкинском районе, на стыке Самарской, Ульяновской областей и Татарстана. Дождь в это лето в «опциях погоды» выставлен «по умолчанию». Разбиваем лагерь. Короткий сон.
Просыпаемся с рассветом, еще идет ливень. По прогнозу, в четыре утра осадки должны закончиться. 4.20 - и светит солнце. Собираем палатку, надуваем лодку, завтракаем. В 5.20 отчаливаем в туман Большого Черемшана. Хотим пройти по воде участок леса, планируемый к заповеданию, будущий заказник «Долина реки Черемшан».
Проплыли не больше километра - сломалась уключина. Что делать? Плыть против течения не очень далеко, но это займет много времени. Вспомнили, что есть стальные колышки от палатки. Вот и пригодилось старое увлечение - гнуть гвозди. Уключина хоть и плохо, но функционирует. Плывем дальше.
До Нового Максимкино течения почти нет. По пути встречаются иволга, серые цапли, черные коршуны, много куликов-перевозчиков. Вокруг - кубышки. Эти водные растения часто путают с кувшинками, но те окрашены не в желтый цвет, а кипенно-белые. И в отличие от кувшинок кубышки не прячут свои цветки на ночь под воду. Туман рассеивается к 7.30, из-под воды начинают выходить цветки кувшинок. На Руси их называли одолень-травою и брали с собой в дальние странствия. Но мы обойдемся без волшебного растения: путешествие небольшое - 40 километров вниз по реке до ульяновского поселка Новочеремшанск. И самое главное - растение занесено в Красную книгу.
Мимо Мельничной Поляны, Кармалы и Мохового
Идем дальше, река становится более изгибистой. По-научному - меандрирует, то есть начинает извиваться на местности. Кстати, самой «блуждающей» рекой Европы признана наша - Большой Иргиз. Минуем изгибы один за другим. Над лодкой кружатся полупрозрачные насекомые с двумя-тремя хвостиками на конце брюшка. Это поденки. Зовут их так потому, что продолжительность жизни взрослого насекомого - не более пары дней, а личинка развивается в воде два-три года.
Напротив поселка Мельничная Поляна - тихая заводь. Решаем сделать привал на обед. Едим, изучаем фауну насекомых. Здесь, у воды, царство стрекоз: лютки, стрелки, бабки, красотки, коромысла. Многие только вышли из личинки, другие приступают к продолжению рода. По воде бегают пауки-пираты. На прибрежном кустарнике находим удивительное насекомое: голова у него вытянута в виде клюва, крылья, как у мухи, а на хвосте - подобие жала скорпиона. Эта химера мира членистоногих называется скорпионница. Питаются такие насекомые гниющей органикой - трупиками насекомых, падалью. У них интересный брачный ритуал - самец преподносит самке угощение. Как устоять перед добытчиком?
В полдень стартуем и к 14 часам доходим до впадения реки Кармалы. Над нами пролетает огромный орлан-белохвост, прямо перед лодкой всплывает и тут же уходит под воду бобр. Ниже по течению, около Чертова болота, планировали встать на ночевку. Контрольно смотрим прогноз погоды: с 16 часов до утра следующего дня ожидается ливень. Значит, у нас будет всего два часа, чтобы обследовать местность, а дальше придется сидеть в палатке до самого рассвета. Так не пойдет, поэтому принимаем решение доплыть до финишной точки, моста у Новочеремшанска, сегодня.
Течение ускоряется, становится больше затопленных стволов, коряг - только успевай лавировать. К корягам прибавляются упавшие в воду деревья. Мимо одного проплываем, мимо другого еле протискиваемся. Все-таки правильно, что мы взяли узкую надувную лодку типа байдарки - и маневренность хорошая, и комфортно с большим количеством вещей и аппаратуры. За поваленным дубом - перекат: небольшой, но бурлящий. Как и обещал прогноз, в четыре дня пошел дождь. Река начинает резко изгибаться, порой поворачивая на 180 градусов. За одним из таких поворотов видим переплывающего реку молодого лося. Все произошло так быстро, что в кадр попала только задняя часть выбирающегося на берег копытного.
Проезжаем поселок Моховой. Вернее, мы знаем, что он там, за лесом, в пяти километрах от реки. Перед очередным поворотом слышим сильный шум. Поворачиваем: впереди поваленное дерево, речка сужается, и видно бурление воды. Еще один перекат, и этот кипит серьезно. Но у страха глаза велики, а надо плыть дальше. Входим в поток, стараясь править прямо. Вода бурлит, два раза перехлестывает через корму и заливается в лодку. Кажется, что идем не по поверхности, а по дну реки. Через 100 метров порог заканчивается. Вычерпываем воду, сверяемся по интернет-навигатору - до финиша осталось семь километров. Дождь превращается в ливень, гребем быстрее. Становится еще больше топляка и поваленных деревьев. Маневрируем как можем.
Вот уже виднеются крыши строений Новочеремшанска. На берегу стоят рыбаки - первые люди, встреченные нами с момента отплытия в Старом Максимкино. С братом, который отвез нас на машине до точки высадки, планировали встретиться в обед воскресенья, а сейчас только суббота, шесть вечера. Созваниваемся, а он уже на месте. Если плыть по воде, расстояние между точками 40 - 45 километров, по грунтовке - 30. Но это если дорога проезжая, а сейчас, в ливень, пришлось ехать по асфальту, дав крюк в 150 километров. Вытаскиваем лодку на берег. С приездом!
Договорились встретиться у моста, а моста-то и нет. Разрушен стихией еще в прошлом году. Местные рассказывают, что река принесла много поваленных деревьев, они облокотились на мост всей своей мощью, как энты во «Властелине колец», и смяли его. Сейчас от былого капитального строения осталось только несколько бетонных плит на берегу.
Бриллиантовые истребители
Ливень ненадолго прекращается. У речной заводи замечаем зимородка. Ставим палатку, ужинаем, опять дождь. Завтра с утра, если повезет, будем снимать одну из самых ярких наших птиц. Хорошо спится в палатке под стук капель.
Нас будят рассветные лучи солнца. Как и вчера, с рассветом дождь прекратился. На специально поставленную рядом с палаткой палку прилетели зимородки. Такая присада им нужна, чтобы выслеживать проплывающую мимо рыбу, а затем, порыбачив, съесть ее на том же насесте. На ярком утреннем солнце зимородок блестит и переливается, как драгоценный камень. Бриллиантовым истребителем называет зимородка известный фотограф-анималист Валерий Мосейкин. Более верное сравнение сложно придумать: птица стремглав бросается в воду, только перья блестят, и так же быстро выныривает с добычей в клюве. Несколько часов любуемся пернатыми рыболовами и снимаем их.
Зимородки улетают на другой рыбацкий участок, пора и нам ехать. Собираем палатку, моем лодку и по димитровградской дороге выезжаем на Самару.
Дневник экспедиции
Дата: 21 - 23 июня 2017 года.
Протяженность маршрута: 66 км, из них по воде - 42.
Погодные условия: +10-20° C, переменная облачность, дождь.
Результаты: найдены и засняты кулик-перевозчик, серая цапля, коршун черный, ястреб-тетеревятник, иволга, орлан-белохвост, зимородок, водные и наземные пауки, стрекозы, поденки, скорпионница, прибрежно-водные растения.
От Старого Максимкино к Новому
Как и обещали в предыдущем выпуске, для очередной экспедиции мы выбрали водный маршрут. Выезжаем из Самары с закатом, приезжаем на точку - берег Большого Черемшана у села Старое Максимкино - в полночь. Место нашего ночлега находится в Кошкинском районе, на стыке Самарской, Ульяновской областей и Татарстана. Дождь в это лето в «опциях погоды» выставлен «по умолчанию». Разбиваем лагерь. Короткий сон.
Просыпаемся с рассветом, еще идет ливень. По прогнозу, в четыре утра осадки должны закончиться. 4.20 - и светит солнце. Собираем палатку, надуваем лодку, завтракаем. В 5.20 отчаливаем в туман Большого Черемшана. Хотим пройти по воде участок леса, планируемый к заповеданию, будущий заказник «Долина реки Черемшан».
Проплыли не больше километра - сломалась уключина. Что делать? Плыть против течения не очень далеко, но это займет много времени. Вспомнили, что есть стальные колышки от палатки. Вот и пригодилось старое увлечение - гнуть гвозди. Уключина хоть и плохо, но функционирует. Плывем дальше.
До Нового Максимкино течения почти нет. По пути встречаются иволга, серые цапли, черные коршуны, много куликов-перевозчиков. Вокруг - кубышки. Эти водные растения часто путают с кувшинками, но те окрашены не в желтый цвет, а кипенно-белые. И в отличие от кувшинок кубышки не прячут свои цветки на ночь под воду. Туман рассеивается к 7.30, из-под воды начинают выходить цветки кувшинок. На Руси их называли одолень-травою и брали с собой в дальние странствия. Но мы обойдемся без волшебного растения: путешествие небольшое - 40 километров вниз по реке до ульяновского поселка Новочеремшанск. И самое главное - растение занесено в Красную книгу.
Мимо Мельничной Поляны, Кармалы и Мохового
Идем дальше, река становится более изгибистой. По-научному - меандрирует, то есть начинает извиваться на местности. Кстати, самой «блуждающей» рекой Европы признана наша - Большой Иргиз. Минуем изгибы один за другим. Над лодкой кружатся полупрозрачные насекомые с двумя-тремя хвостиками на конце брюшка. Это поденки. Зовут их так потому, что продолжительность жизни взрослого насекомого - не более пары дней, а личинка развивается в воде два-три года.
Напротив поселка Мельничная Поляна - тихая заводь. Решаем сделать привал на обед. Едим, изучаем фауну насекомых. Здесь, у воды, царство стрекоз: лютки, стрелки, бабки, красотки, коромысла. Многие только вышли из личинки, другие приступают к продолжению рода. По воде бегают пауки-пираты. На прибрежном кустарнике находим удивительное насекомое: голова у него вытянута в виде клюва, крылья, как у мухи, а на хвосте - подобие жала скорпиона. Эта химера мира членистоногих называется скорпионница. Питаются такие насекомые гниющей органикой - трупиками насекомых, падалью. У них интересный брачный ритуал - самец преподносит самке угощение. Как устоять перед добытчиком?
В полдень стартуем и к 14 часам доходим до впадения реки Кармалы. Над нами пролетает огромный орлан-белохвост, прямо перед лодкой всплывает и тут же уходит под воду бобр. Ниже по течению, около Чертова болота, планировали встать на ночевку. Контрольно смотрим прогноз погоды: с 16 часов до утра следующего дня ожидается ливень. Значит, у нас будет всего два часа, чтобы обследовать местность, а дальше придется сидеть в палатке до самого рассвета. Так не пойдет, поэтому принимаем решение доплыть до финишной точки, моста у Новочеремшанска, сегодня.
Течение ускоряется, становится больше затопленных стволов, коряг - только успевай лавировать. К корягам прибавляются упавшие в воду деревья. Мимо одного проплываем, мимо другого еле протискиваемся. Все-таки правильно, что мы взяли узкую надувную лодку типа байдарки - и маневренность хорошая, и комфортно с большим количеством вещей и аппаратуры. За поваленным дубом - перекат: небольшой, но бурлящий. Как и обещал прогноз, в четыре дня пошел дождь. Река начинает резко изгибаться, порой поворачивая на 180 градусов. За одним из таких поворотов видим переплывающего реку молодого лося. Все произошло так быстро, что в кадр попала только задняя часть выбирающегося на берег копытного.
Проезжаем поселок Моховой. Вернее, мы знаем, что он там, за лесом, в пяти километрах от реки. Перед очередным поворотом слышим сильный шум. Поворачиваем: впереди поваленное дерево, речка сужается, и видно бурление воды. Еще один перекат, и этот кипит серьезно. Но у страха глаза велики, а надо плыть дальше. Входим в поток, стараясь править прямо. Вода бурлит, два раза перехлестывает через корму и заливается в лодку. Кажется, что идем не по поверхности, а по дну реки. Через 100 метров порог заканчивается. Вычерпываем воду, сверяемся по интернет-навигатору - до финиша осталось семь километров. Дождь превращается в ливень, гребем быстрее. Становится еще больше топляка и поваленных деревьев. Маневрируем как можем.
Вот уже виднеются крыши строений Новочеремшанска. На берегу стоят рыбаки - первые люди, встреченные нами с момента отплытия в Старом Максимкино. С братом, который отвез нас на машине до точки высадки, планировали встретиться в обед воскресенья, а сейчас только суббота, шесть вечера. Созваниваемся, а он уже на месте. Если плыть по воде, расстояние между точками 40 - 45 километров, по грунтовке - 30. Но это если дорога проезжая, а сейчас, в ливень, пришлось ехать по асфальту, дав крюк в 150 километров. Вытаскиваем лодку на берег. С приездом!
Договорились встретиться у моста, а моста-то и нет. Разрушен стихией еще в прошлом году. Местные рассказывают, что река принесла много поваленных деревьев, они облокотились на мост всей своей мощью, как энты во «Властелине колец», и смяли его. Сейчас от былого капитального строения осталось только несколько бетонных плит на берегу.
Бриллиантовые истребители
Ливень ненадолго прекращается. У речной заводи замечаем зимородка. Ставим палатку, ужинаем, опять дождь. Завтра с утра, если повезет, будем снимать одну из самых ярких наших птиц. Хорошо спится в палатке под стук капель.
Нас будят рассветные лучи солнца. Как и вчера, с рассветом дождь прекратился. На специально поставленную рядом с палаткой палку прилетели зимородки. Такая присада им нужна, чтобы выслеживать проплывающую мимо рыбу, а затем, порыбачив, съесть ее на том же насесте. На ярком утреннем солнце зимородок блестит и переливается, как драгоценный камень. Бриллиантовым истребителем называет зимородка известный фотограф-анималист Валерий Мосейкин. Более верное сравнение сложно придумать: птица стремглав бросается в воду, только перья блестят, и так же быстро выныривает с добычей в клюве. Несколько часов любуемся пернатыми рыболовами и снимаем их.
Зимородки улетают на другой рыбацкий участок, пора и нам ехать. Собираем палатку, моем лодку и по димитровградской дороге выезжаем на Самару.
Дневник экспедиции
Дата: 21 - 23 июня 2017 года.
Протяженность маршрута: 66 км, из них по воде - 42.
Погодные условия: +10-20° C, переменная облачность, дождь.
Результаты: найдены и засняты кулик-перевозчик, серая цапля, коршун черный, ястреб-тетеревятник, иволга, орлан-белохвост, зимородок, водные и наземные пауки, стрекозы, поденки, скорпионница, прибрежно-водные растения.
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