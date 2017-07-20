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Путеводитель. На север к малым рекам

«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. В этот раз экспедиция отправляется на север региона, чтобы побывать на малых реках. 

У нас отпуск. Чем занимаются биологи на отдыхе? Да тем же, чем и обычно, - изучением природы, только имеют возможность чаще бывать в любимых местах. Мы с дочкой сейчас в деревне Ендурайкино Сергиевского района. Отсюда и будет стартовать наша экспедиция.

Располовинили шихан

Стартуем не рано - в 8.30, отпуск все-таки. Проезжая по дороге от деревни к трассе М5, видим, что через Серноводский шихан проходит полоса, прорытая как будто древним червем-монстром. Она делит весь этот холм на две части. Прямо «дрожь земли». Но тут, конечно, поработали люди со спецтехникой.

Внимательный читатель помнит, что мы начали наш проект именно с посещения этого места, этого памятника природы. Подобные работы на особо охраняемых природных территориях запрещены. Останавливаемся. Звоню главному специалисту по охране памятников природы, руководителю биологической лаборатории «Экотон» Алексею Паженкову. Он говорит, что знает об этой ситуации. На территории есть участок, уже давно выведенный из состава памятника природы - под нефтепровод. Так что «червь» порылся на законных основаниях.















Судьба благоволит

Выбираемся на М5. Погода ухудшается. Въезжаем в Исаклинский район. Движение останавливается. Впереди - авария, видимо, серьезная. Ищем объезд по карте на смартфоне. «МегаФон» ловит уверенно, прокладывает альтернативный маршрут - дорогу через села Сокское и Новое Ермаково.

С новой дороги хорошо видно место аварии: фура, перевозящая автомобили, стоит на обочине, около нее две легковушки всмятку. Страшно, что такое может случиться с каждым на дороге. Если бы мы не останавливались позвонить и узнать о судьбе Серноводского шихана, не простояли-поговорили эти пару минут, то могли бы запросто попасть в эту аварию.

Проезжаем Сокское, ищем дорогу в соседнюю деревню. Бабушка, показывающая нам путь, напоследок очень тепло желает счастливого пути. В свете последних событий это греет душу. Проезжаем грунтовкой до села Новое Ермаково, а оттуда снова на М5. Сзади виден хвост многокилометровой пробки. Все 50 километров до точки назначения мы ехали по своей полосе по самой загруженной магистрали Самарской области, «уфимке», одни.

Очень водные места

Проезжаем поворот на Камышлу, минуем ремонтные работы, сворачиваем налево, в село Русский Байтуган. Здесь наш пункт назначения - Байтуган, приток реки Сок. Наша область разделена Волгой и Самарой на две части: степную на юге и лесостепную на севере. И водные ресурсы распределены по территории региона неравномерно. Из 200 рек значительная часть протекает в лесостепной, северной половине области. Рекордсмены по родникам и рекам - Клявлинский, Сергиевский и Исаклинский районы. А в Челно-Вершинском районе течет речка с названием, пожалуй, самым удивительным для наших краев - Сурхургисирма. Похоже на мудреное имя какого-нибудь исландского вулкана. Местные жители говорят, что с чувашского это переводится как «река сухого пруда». Исландцы, запоминайте.

Наши северные реки относятся к малым, некоторые длиной всего один-два километра. Но именно малые реки несут свои воды, чтобы наполнить большую. Не стань их - и Волга, и Сок обмелеют. Ученые подсчитали, что за последние полвека в результате хозяйственной деятельности человека прекратили свое существование 45 малых рек Самарской области. А еще рядом с такой водной артерией формируется особый микроклимат, который обеспечивает жизнь деревьев и кустарников, а также всех животных, их населяющих. Вот и здесь, на реке Байтуган с ее притоками Сухим Байтуганом и Кармалкой, нашли свое пристанище многие редкие животные и растения, а саму территорию объявили памятником природы. Много лет стоял здесь исследовательский лагерь биологов из лаборатории «Экотон» и Самарского госуниверситета.

Расхитители Орды

Заезжаем в село Русский Байтуган, спрашиваем у местных, как добраться до Красного Яра. В ответ слышим: «Опять копать приехали. И так все наше золото выкопали». Объясняем, что мы биологи и копаем только в том случае, если машина застрянет. «Ну тогда ладно. А то сюда приезжали аж из Германии и выкопали какой-то золотой шлем времен Орды». Сразу вспомнил ся головной убор Александра Македонского из «Джентльменов удачи».

- Вчера, - продолжают успокоившиеся местные, - был сильный ливень и дорогу размыло, так что вряд ли проедете. А может, и проедете.

Мы решили, что все получится, и двинулись дальше.

Выезжаем из Русского Байтугана. Минуем конкурирующее село - Татарский Байтуган. Оставляем позади замыкающий Чувашский Байтуган. Выезжаем на грунтовку. По лужам и жиже двигаемся до впадения Сухого Байтугана в основную реку, дальше - пешком. Здесь одно из немногих в нашей области мест, где водится ручьевая форель. Особой гастрономической ценности она не представляет: длина-то всего с ладошку. Высока ее биологическая значимость - как крайне редкого для области вида.

У нас глухарь

Поднимаемся на холм, разделяющий речки. Идем по лесу. Вот какая-то крупная птица вспорхнула на ветку дерева. Перед нами глухарь. Птица известна тем, что самец во время исполнения брачной песни на пару секунд глохнет. Этой его уязвимостью пользуются охотники. Когда глухарь «щелкает», зверобой стоит не шевелясь. Только самец начинает «точить» и терять слух, надо успеть сделать два-три шага, приблизиться к цели.

Участвовал однажды и я в таких «танцах с глухарем». Конечно, не с оружием, а с фоторужьем. «Поохотился» неудачно. Ездил с товарищем, который сам слышит не очень хорошо, и, уже подойдя к токующей птице, он спугнул глухаря, сделав «па» раньше времени.

Сейчас перед нами не самец, а самка. Успеваем сделать несколько снимков, прежде чем эта крайне осторожная птица улетает в чащу леса, шумно хлопая крыльями.




























Окончание следует.

Дневник экспедиции

Дата: 11-12 июня 2017 года.
Протяженность маршрута: 580 км.
Погодные условия: +18-30°C, переменная облачность, дождь, ясно.
Найдены и засняты: два вида орхидей, грушанка, стрекоза красотка-девушка, редкие виды птиц, гадюка Никольского.
Дата: 20 июля 2017 , 10:40
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Автор текста: Александр Кузовенко
Автор фото: Александр Кузовенко
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