Путеводитель. Едем на гору Копейка

«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. В этот раз экспедиция движется на северо-восток Самарской области - в Сергиевский и Похвистневский районы.

Маленькая дочка у бабушки в деревне, а родителям надо трудиться: на неделе - основная работа, в выходные - исследования в дикой природе. Пытаемся сочетать дела семейные и природу. Иногда это удается сделать с неплохим результатом.В пятницу приезжаем в бабушкину деревню с веселым названием Ендурайкино. Деревня чувашская, основателя звали Ендурай (были такие имена 300 лет назад). Находится она в Сергиевском районе между реками Сургут и Вязовка. Леса, степи и родники с чистейшей водой - типичная лесостепь Самарской области, в тех краях мало нарушенная человеком.Жить в таком месте для биолога большая удача. Много редких видов здесь обитает: в окрестностях Ендурайкино обнаружены 21 вид животных и 37 растений, занесенных в Красную книгу. Здесь находится, пожалуй, самая крупная в области популяция ясенца. Идем фотографировать это травянистое растение.Помните библейскую легенду о неопалимой купине? В ней рассказывается, как растение горит, но не сгорает. Ученые считают, что как раз ясенец был прообразом купины. Он выделяет летучие эфирные масла, которые в жаркую погоду могут самовозгораться. Но сегодня переменная облачность, и даже поднеся зажженную спичку, мы не увидим пламени неопалимой купины.Растение очень красивое, его крупные, яркие розовые цветки привлекают как насекомых-опылителей, так и людей. Но будьте осторожны: в жаркий день эфирные масла, выделяемые ясенцем, могут привести к волдырям на коже или ожогу дыхательных путей! Ну а мы в безопасности, хоть какой-то плюс от пасмурной погоды.Идем лесной тропой. На опушке находим двух краснокнижных пчел - плотника и ее младшую сестру - карликовую ксилокопу. На листочке притаился редкий шестиногий хищник наших лесов - верблюдка толстоусая.Выходим на луг, смотрим по сторонам. Будто кто-то некультурный прошелся - на растениях везде наплевано. Но специалисты знают, что, присмотревшись к такой «слюне» внимательнее, внутри можно обнаружить личинку насекомого. Зовут пенница, для которой это способ защиты, домик такой. Распелась другая цикада, крупная. Называется горной, а встречается везде - в горах и на лугах. Возвращаемся домой.С утра едем за 100 км от деревни - на гору Копейку. Дорога вначале идет по трассе М5 Кинель-Черкассы, затем поворачивает на Сарбай и петляет 80 км до села Старое Похвистнево. Только что закончился дождь, и все вокруг будто вымыто - воздух слишком чист и поля выглядят кислотно-зелеными. Приближаемся к горе. Минуем мост через речку с аппетитным названием Таранка, дальше грунтовкой едем под грядой холмов - это и есть гора Копейка. Начинается ливень. Дорога, только что бывшая сухой, раскиселивается. Надо рвать когти. Выбираемся на асфальтированную дорогу. Ищем путь сверху горы, тут и в дождь ехать безопаснее.Гора эта, Копейка, памятник природы, находится рядом с селом Похвистнево, до границы с Оренбургской областью рукой подать - всего 5 км. Связь отличная, и даже в сильный ливень, почти на ощупь, мы успешно взбираемся на гору по онлайн-навигатору.Откуда такое необычное название - Копейка? Утверждают, что связано оно с округлой формой горы. На наш взгляд, она мало отличается от других местных возвышенностей. Есть еще легенда, что в местных пещерах (которых там на самом деле вовсе нет) спрятал клад сам Стенька Разин. Есть ли сокровища в Копейке, нет ли - людям доподлинно неизвестно. Зато флора этой горы - точно настоящий клад. Здесь произрастает 44 вида редких и исчезающих растений.Ливень заканчивается так же резко, как и начался. Светит солнце. Под ногами сплошь «краснокнижники», фотографируем их. Главное, не наступить на редкое растение. Здесь и копеечник (ну, с его названием все понятно - плоды у него крупные и круглые, как монетки), и курчавка (она растет-курчавится), и шалфей поникающий (он не редкий, но очень красивый). С горы открывается вид на село Похвистнево. Под горой живописно раскинулось озеро Копейка. Опять начинается ливень. Теперь уже зрелище заливаемого дождем села приобретает апокалиптические масштабы.Возвращаемся обратно. Вечереет. Опять выглянуло солнце. По дороге видим лисицу. Зверь крадется по высокой траве вдоль дороги. Время от времени лисица высоко подпрыгивает, а затем свечкой ныряет в траву - мышкует. Так она охотится и зимой - ныряет в снег, пробивая путь своим острым носом, а уже там, под снегом, хватает грызуна. Стоит наша лисица с набитым ртом, есть у них такая привычка. Уже потом на снимке разглядели, что у нее из пасти свисают несколько ящериц и мышей. Посмотрела на нас и ушла в лесок.И нам тоже пора домой - обдумывать следующую экспедицию. Решено, что будем сплавляться по лесной речке.