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Путеводитель. Едем на Самарку за редкой птицей

«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко мы организуем поездки по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. В этот раз ищем редких птиц в Смышляевке. 

В начале проекта мы обещали, что не нужно будет ехать далеко, на край области, можно все увидеть и около города. А сами, обманщики, то за 150, то за 200 километров забираемся. И в этот раз планировали махнуть на возвышенность Синий Сырт, на границу с Казахстаном. Только планам не всегда суждено сбыться. Поэтому сегодня лайт-версия экспедиции.

В поисках гнезда

Решили проверить одну «наводку». Есть информация, что рядом с Самарой, в Смышляевке, гнездится скопа. Это довольно крупная хищная, исключительно рыбоядная птица. Очень редкая - на всю Самарскую область отмечено лишь четыре гнезда этого пернатого хищника. Занесена во все красные книги, какие есть. Каким чудом должна стать находка пятого гнезда, да еще около города. Раньше не было смысла ехать: дорога в половодье становится совершенно непроходимой. Ну а теперь - самое время.

Подъем в пять утра. Быстрый завтрак. На метро и маршрутке до Смышляевки, пешком по дамбе до реки Самары (Самарки, как ее чаще называют в народе). Дорога грязная. Пешему или велосипедисту по ней можно, но некомфортно. Машина, если и проберется, то с огромным трудом. Вокруг - высоченная трава и множество комаров. Встречаем рыбаков и пешком, и на двух колесах. Один удивляется нашим фотоаппаратам с телеобъективами: «С какими удочками на рыбалку собрались!».

Такой дождливый год - радость для растений, насекомых, живущих на них, для всего живого. Протискиваемся через заросли кирказона, выходим на полянку, сплошь поросшую ирисами. Этот желтый и высокий ирис называется ложноаировым. Он занесен в региональную Красную книгу. Рядом плачет ива. Буквально плачет: с каждого листочка капельки, как слезинки, падают на гладь озера. Таким образом дерево избавляется от излишков влаги. В науке этот процесс называется гуттация. Ну а в народе есть предание, что в иву превратилась девушка, которая оплакивает своего погибшего возлюбленного... С ближайшей старицы взлетают редкие кулики-сороки. Это крупные кулики, одетые в сорочий черно-белый фрак. Питаются они моллюсками, умело раскрывая клювом раковины. Видим у гнезда пару чеглоков - представителей семейства соколиных.


Мы на месте. Берег реки, высоченные тополя. Гнездо. Правда, маленькое - чуть больше вороньего. Над деревьями парят коршуны, тоже преимущественно рыбоядные птицы, но пока не редкие. Следов пребывания скопы - ноль. Место это в сезон очень людное: и рыбаков много, и отдыхающих с палатками. Не выберет скопа такое место. За четыре года (а именно столько лет назад здесь вроде бы видели эту птицу) гнездо размером 1,5 на 1 метр не успело бы разрушиться. В общем, нет скопы, и маловероятно, что она гнездилась здесь. Хотя в природе бывает всякое. 

От варакушки до долгоножки

Идем берегом. По поваленным в воду деревьям бегают кулики-перевозчики. Названы так за особенность поведения - часто перелетают с одного берега на другой. Кстати, на зимовке в Африке именно этот куличок «чистит зубы» крокодилу. Пролетел изумрудный зимородок, в кустах поет иволга. Заводит - поет и другая мелкая, яркоокрашенная птица - варакушка. Ее еще называют речным соловьем. Этот вид относится к птицам-пересмешникам. Своей песни у варакушки нет. Вернее, она есть, и очень красивая, но собрана из фрагментов трелей других птиц. У варакушек, живущих около водоемов, песня самая красивая - в ней можно услышать и голос трясогузки, и камышовки, и овсянки и даже всякие трещаще-механические звуки. А начинается выступление обычно с ворчания «варак, варак», что и дало название птице.

Ищем в Интернете песню варакушки. «МегаФон», как всегда, выручает. Включаем запись. Возмущенный наглостью соперника-смартфона самец вылетает к нам и еще громче запевает свою песню. Фотографируем речного соловья. Увлеченный съемками варакушки, угодил в яму и подвернул ногу. Есть у меня своя «ахиллесова пята» - сломанная пятка. Ломал когда-то давно, а подводить нога продолжает и сейчас. Экспедиция сбавляет скорость.

Возвращаемся обратно. На том самом тополе, где должно было находиться гнездо скопы, видим скрученные, как в сигары, листья, а вскоре и самого изготовителя «курева» - тополевого трубковерта. В свертки листьев эти жуки откладывают яйца. Сложную работу проводит трубковерт для того, чтобы снабдить будущее потомство едой. Рядом видим еще одно интересное насекомое - карамору, или по-научному долгоножку. Внешне это огромный комар, совершенно для человека безопасный - питается он нектаром или вообще ничем не питается. Часто карамору люди принимают за малярийного комара и незаслуженно убивают насекомое.

Идем по дамбе в Смышляевку. Открывается панорама поселка, видна белая церковь. Храм этот построил и был первым настоятелем большой любитель и знаток природы, фотограф-анималист отец Владимир. Погиб Владимир Семеной пять лет назад во время фотосъемки в Сокольих горах.

Подходим к поселку, природа заканчивается. Напоследок, прямо как в песне, у дороги чибис. Птица взлетает, успеваем сделать несколько снимков. До новых встреч с природой, до новых экспедиций.

Дневник экспедиции

Дата: 10 июня 2017 года.
Протяженность маршрута: 66 км (из них пешком - 12 км).
Погодные условия: 15 - 26 градусов, штиль, ясная погода.
Результаты: найдены и засняты кулик-сорока, кулик-перевозчик, чеглок, серая цапля, коршун черный, ястреб-перепелятник, иволга, зимородок, мелкие воробьинообразные, несколько видов пауков-скакунчиков, ирис ложноаировый.
Дата: 15 июня 2017 , 10:51
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Автор текста: Александр Кузовенко
Автор фото: Александр Кузовенко
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