Путеводитель. Джунгли во дворе
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. В этот раз экспедиция остается в Самаре и ищет интересное буквально под ногами. Наша цель - крупные жуки.
Чей треск раздается?
Лысая гора в устье Студеного оврага. Под пологом старого леса стоит треск. Не такой, как от ломающихся веток, а слабый, хрустящий. Это хрустят покровы дерущихся жуков-оленей. Вот один боец лезет вверх по коре дерева, встречается с соперником, рога впиваются в хитиновый панцирь. Захват, бросок - и поверженный противник летит на землю. Но вот он переворачивается и опять ползет на дерево- ринг. Следующий раунд, снова трещит жучья броня.
Такую борьбу можно увидеть в июне, в старовозрастных лесах, чаще в дубравах. Именно там проходит жизнь самого крупного жука Европы - жука- оленя. Как и у его млекопитающего тезки, самки жуков рогов не носят, а головы самцов украшают рога разной степени ветвистости. Это, конечно, не настоящие рога, а видоизмененные верхние челюсти. Чем крупнее жук-олень, тем более длинные и ветвистые «клещи» венчают его голову.
Живут быстро
Рога появляются у жука-оленя еще на стадии куколки в трухлявом дубовом пне, куда самка «олениха» отложила яйца пять лет назад. Да-да, целых пять лет длятсяличиночные стадии развития, а вот взрослое насекомое живет всего один месяц, а то и меньше. За это время жук должен найти дерево с забродившим соком (чаще дуб или клен), сразиться с соперниками и встретить даму сердца. Самка, пока идет поединок, находится рядом и в ожидании исхода схватки лакомится забродившим соком. В общем, все как у людей - шумные вечеринки, интересные напитки, романтические отношения. Только в ускоренном темпе.
Вечерами можно увидеть любопытное зрелище: гордо вскинув рога вверх, расправив мощные крылья, как маленькая птица, летит жук-олень над кронами деревьев.
Размер - не главное
Мы уже упоминали, что жук- олень - самый крупный жук Европы. Мировой рекорд - 9,5 сантиметра. С рогами, конечно. Нам встречались особи 7,3 сантиметра в длину. Рядом с жуками-гигантами встречаются и средние экземпляры - сантиметров по пять-шесть, и совсем «рахиты» на вид - по три- четыре.
В борьбе за право обладания желанной самкой и не менее манящей выпивкой - забродившим соком - участвуют жуки всех комплекций. Кстати, размер - не главное: мы не раз видели, как победителем такого поединка становился мелкий рогач.
Экспонат всегда мертв
Жуки-олени часто становятся жертвами «коллекционеров» - их забирают из природы и дети, и взрослые. Это, вкупе с сокращением пригодных для обитания мест - дубрав, приводит к повсеместному сокращению численности этих интересных насекомых. Понятно, что ребенку сложно удержаться, чтобы не взять такого жука домой, похвалиться друзьям. Но помните, что вы навсегда изымаете животное из природы, и оно, такое редкое, уже не сможет оставить после себя потомство. Теперь вы знаете, что жук-олень живет всего один месяц. Так хочется заполучить блестящего, будто лакированного, красавца? Придите на то место, где видели жука, и уже мертвого, без вреда для природы, заберите в свою коллекцию.
Братья по рогам
У гиганта с рогами есть младший брат - оленек. Этот вид не столь редок, его можно увидеть по всей территории области и в городах.
Еще один представитель нашего «шестиногого зоопарка» - жук-носорог. У него на голове вырост, по форме похожий на рог носорога. Его крупные, до восьми сантиметров в длину личинки можно увидеть в навозе, в старых пнях. Этот жук еще не так редок. Кстати, на личинках жука-носорога происходит развитие самой крупной осы Европы - сколии-гиганта. Как и жук- олень, сколия-гигант относится к исчезающим животным и занесена в Красную книгу.
Все эти интересные виды насекомых можно увидеть прямо в Самаре, просто выйдя из дома на улицу. Недаром известный советский фотограф Юрий Аракчеев очень любил такие маленькие экспедиции - во двор, на соседнюю улицу, на дачу. А мир, открывающийся в такой экспедиции, называл «джунгли во дворе».
До встречи в экспедициях по родному краю - больших и маленьких, далеких и близких.
Ранее в рубрике «Путеводитель»:
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
Путеводитель. В поисках орхидеи
Путеводитель. Едем на Самарку за редкой птицей
Путеводитель. Едем на гору Копейка
Путеводитель. Сплав по Большому Черемшану
Чей треск раздается?
Лысая гора в устье Студеного оврага. Под пологом старого леса стоит треск. Не такой, как от ломающихся веток, а слабый, хрустящий. Это хрустят покровы дерущихся жуков-оленей. Вот один боец лезет вверх по коре дерева, встречается с соперником, рога впиваются в хитиновый панцирь. Захват, бросок - и поверженный противник летит на землю. Но вот он переворачивается и опять ползет на дерево- ринг. Следующий раунд, снова трещит жучья броня.
Такую борьбу можно увидеть в июне, в старовозрастных лесах, чаще в дубравах. Именно там проходит жизнь самого крупного жука Европы - жука- оленя. Как и у его млекопитающего тезки, самки жуков рогов не носят, а головы самцов украшают рога разной степени ветвистости. Это, конечно, не настоящие рога, а видоизмененные верхние челюсти. Чем крупнее жук-олень, тем более длинные и ветвистые «клещи» венчают его голову.
Живут быстро
Рога появляются у жука-оленя еще на стадии куколки в трухлявом дубовом пне, куда самка «олениха» отложила яйца пять лет назад. Да-да, целых пять лет длятсяличиночные стадии развития, а вот взрослое насекомое живет всего один месяц, а то и меньше. За это время жук должен найти дерево с забродившим соком (чаще дуб или клен), сразиться с соперниками и встретить даму сердца. Самка, пока идет поединок, находится рядом и в ожидании исхода схватки лакомится забродившим соком. В общем, все как у людей - шумные вечеринки, интересные напитки, романтические отношения. Только в ускоренном темпе.
Вечерами можно увидеть любопытное зрелище: гордо вскинув рога вверх, расправив мощные крылья, как маленькая птица, летит жук-олень над кронами деревьев.
Размер - не главное
Мы уже упоминали, что жук- олень - самый крупный жук Европы. Мировой рекорд - 9,5 сантиметра. С рогами, конечно. Нам встречались особи 7,3 сантиметра в длину. Рядом с жуками-гигантами встречаются и средние экземпляры - сантиметров по пять-шесть, и совсем «рахиты» на вид - по три- четыре.
В борьбе за право обладания желанной самкой и не менее манящей выпивкой - забродившим соком - участвуют жуки всех комплекций. Кстати, размер - не главное: мы не раз видели, как победителем такого поединка становился мелкий рогач.
Экспонат всегда мертв
Жуки-олени часто становятся жертвами «коллекционеров» - их забирают из природы и дети, и взрослые. Это, вкупе с сокращением пригодных для обитания мест - дубрав, приводит к повсеместному сокращению численности этих интересных насекомых. Понятно, что ребенку сложно удержаться, чтобы не взять такого жука домой, похвалиться друзьям. Но помните, что вы навсегда изымаете животное из природы, и оно, такое редкое, уже не сможет оставить после себя потомство. Теперь вы знаете, что жук-олень живет всего один месяц. Так хочется заполучить блестящего, будто лакированного, красавца? Придите на то место, где видели жука, и уже мертвого, без вреда для природы, заберите в свою коллекцию.
Братья по рогам
У гиганта с рогами есть младший брат - оленек. Этот вид не столь редок, его можно увидеть по всей территории области и в городах.
Еще один представитель нашего «шестиногого зоопарка» - жук-носорог. У него на голове вырост, по форме похожий на рог носорога. Его крупные, до восьми сантиметров в длину личинки можно увидеть в навозе, в старых пнях. Этот жук еще не так редок. Кстати, на личинках жука-носорога происходит развитие самой крупной осы Европы - сколии-гиганта. Как и жук- олень, сколия-гигант относится к исчезающим животным и занесена в Красную книгу.
Все эти интересные виды насекомых можно увидеть прямо в Самаре, просто выйдя из дома на улицу. Недаром известный советский фотограф Юрий Аракчеев очень любил такие маленькие экспедиции - во двор, на соседнюю улицу, на дачу. А мир, открывающийся в такой экспедиции, называл «джунгли во дворе».
До встречи в экспедициях по родному краю - больших и маленьких, далеких и близких.
Ранее в рубрике «Путеводитель»:
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
Путеводитель. В поисках орхидеи
Путеводитель. Едем на Самарку за редкой птицей
Путеводитель. Едем на гору Копейка
Путеводитель. Сплав по Большому Черемшану
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