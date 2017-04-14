Путевки в самарские санатории предлагают сделать дешевле

Такую возможность рассмотрели на комитете по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы.

Предлагается внести изменения в закон Самарской области «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение». В частности, предоставить 50% скидки на путевки в санатории для граждан, имеющих среднегодовой доход, равный двойному размеру величины прожиточного минимума. Также предусмотрены 20% скидки на путевки для граждан, имеющих среднегодовой доход, равный тройному размеру величины прожиточного минимума. Они будут оплачивать только 80% от стоимости путевки. Сейчас соответствующие поправки в закон изучает правовое управление губдумы.

Отметим, что величина прожиточного минимума в Самарской области на 2017 год в расчете на душу населения составляет 9664 рубля; для трудоспособного населения - 10642 рубля; для пенсионеров - 7667 рублей; для детей - 9415 рублей.