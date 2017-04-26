Путевки в два самарских лагеря разлетелись за считанные минуты

Уже в первый день приема заявок все места в «Волжский Артек» и «Волжанин» были забронированы за две минуты. Теперь у родителей есть семь дней для того, чтобы выкупить путевки.По словам руководителя департамента образования Лилии Галузиной, сейчас во всех лагерях идет подготовка к летнему сезону: ремонтируются жилые корпуса, столовые, готовятся спортивные и игровые площадки.Помимо этого, в дни школьных каникул в Самаре будут работать 178 школьных лагерей – с дневным пребыванием детей. Их планируют посещать около 13 тысяч человек. 60 процентов будут обеспечены трехразовым питанием, 40 – двухразовым. Здесь департамент образования учитывал пожелания родителей. Ведь некоторые из них оставляют своих детей в школьных лагерях на неполный рабочий день. Межведомственную проверку учреждений запланировали на середину мая.Всего на летний детский отдых в Самаре из бюджета потратят 134 миллиона 842 тысячи рублей.