Пума, которая родилась в самарском зоопарке, вернулась в зверинец спустя пять лет

9 февраля самарский зоопарк посетили дрессировщики пум, заслуженные артисты России Владимир и Наталья Исайчевы. Они прославились тем, что поставили единственный цирковой номер в нашей стране с участием этих животных.



Знакомство обитателей самарского зоопарка с дрессировщиками произошло в 2010 году. Именно тогда Владимир и Наталья Исайчевы решили поставить уникальный номер «В клетке с пумой» и забрали в цирк котят канадской пумы - Аватара и Лину. В 2011 году дрессировщики решили пополнить свой номер еще четырьмя животными. Теперь в их уникальной цирковой программе задействованы шесть самарских пум - Аватар, Ник, Лина, Марик, Рон и Плюша. Все они уже стали настоящими цирковыми звездами. Пумы выполняют сложные трюки и своими выступлениями покорили публику многих стран.



- Пумы - очень сильные, подвижные и элегантные животные, способные совершать прыжки длиной до 6 метром и высотой до 2,5 метров, - рассказал главный зоотехник самарского зверинца Александр Кузовенко. - Канадские пумы Аватар и Лина, родившиеся в зоопарке в 2010 году, сразу покорили дрессировщиков. Малыши росли крепкими и сообразительными. Примечательный факт: котят пумы с самого рождения и до месяца выкармливала немецкая овчарка Чоли, у которой как раз в это время появились щенки, поскольку мама пум оказалась не готова к выкармливанию детенышей.



Сегодня, 9 февраля, дрессировщики приехали в гости туда, где родились их подопечные. С собой они взяли Ника, который появился на свет в самарском зоопарке в 2011 году. Сегодня он встретился со своим младшим братом Максимусом, который родился в 2015 году.



Встреча произошла довольно необычно. Цирковой артист Ник много общается со своими родственниками, участвует с пумами в номерах, поэтому встреча с сородичем его не удивила, он вел себя спокойно. Макс, напротив, давно не видел других кошек пумы, поэтому с интересом рассматривал гостя. Помещать питомцев в одну клетку было опасно, поэтому они смотрели друг на друга через ограждение.



- Наши кошки не знают, что такое жесткость, их никогда не заставляли что-то делать, - рассказала Наталья Исайчева. - Дрессируем мы их либо с помощью прикорма, либо голосом. Когда берем малышей, в ходе репетиций смотрим, какая кошка что лучше делает, что ей больше нравится. Например, одна из наших пум, - единственная, кто ходит по шарам. Ей это очень нравится: она работает с этим номером уже пять лет.



Ник, по словам дрессировщицы, ленивый и спокойный, поэтому именно его артисты берут на выездные мероприятия.



- Наш Ник - специалист по выездам. Все остальные пумы так сейчас бы не сидели, они не такие «ручные», - добавила Наталья Исайчева. - Например, когда мы ездили с выступлением в Донецк и Луганск летом прошлого года, именно Ника брали в детские дома, госпиталь, на встречу с семьями военных.



В рамках сегодняшнего визита Ника в самарский зоопарк гости зверинца смогли выиграть пригласительные билеты на представление с участием пум, которое проходит сейчас в нашем цирке. Кроме того, все желающие сфотографировались с Ником на память.