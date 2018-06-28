Теперь на публичных слушаниях будут собирать данные каждого участника
С 1 июля в Самаре изменяется порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительства. Соответствующее решение городская дума утвердила 31 мая в связи с внесением корректив в федеральное законодательство. В департаменте градостроительства «СГ» рассказали, что именно изменится.
Сейчас действуют два механизма обсуждения вопросов градостроительной деятельности - публичные слушания и общественные обсуждения.
Первая форма предусматривает собрание участников в рабочее время в определенном месте. Во втором случае достаточно заочных обсуждений, мнения собирают с помощью интернета.
Однако и к той и к другой процедуре у заинтересованных сторон есть масса вопросов. Как правило, говорят о недостаточной прозрачности, сомнения вызывает круг участников. Ведь как в публичных слушаниях, так и в
сборе мнений могут принимать участие люди, не имеющие прямого отношения к обсуждаемой территории, но продвигающие коммерческие и другие интересы. Не исключена «накрутка» голосов в интернете.
Теперь же, в соответствии с новым законодательством, процедуры обсуждения градостроительных вопросов усовершенствованы.
Желающие принять участие в обсуждении любой формы должны будут представить сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства - для физических лиц, информацию об организации - для юридических.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, помещений, также представляют сведения об этом имуществе. При сборе мнений в интернете участники должны пройти идентификацию, представив сведения о себе, о земельном участке с приложением подтверждающих документов в специальном разделе на официальном сайте мэрии. В скором времени он станет доступен. Участниками слушаний и обсуждений, которые затрагивают Генеральный план, Правила землепользования и застройки, Правила благоустройства территорий, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены эти проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, помещений.
Такой же подход начнет действовать, когда речь идет о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов. В обсуждении смогут участвовать граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капстроительства, правообладатели находящихся в границах этой зоны земельных участков и объектов капитального строительства. А также люди, постоянно проживающие на прилегающих участках, собственники этих участков или расположенных на них объектов, помещений. В некоторых случаях участниками слушаний могут стать правообладатели земельных участков и объектов, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации обсуждаемых проектов.
Как отметили в департаменте градостроительства, изменения в законодательстве направлены на то, чтобы избежать спекуляций, чтобы обеспечить допуск к обсуждению тех, кто имеет непосредственное отношение к рассматриваемой территории.
При этом сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности не меняются.
Решение о выборе формы проведения обсуждения принимает глава города исходя из общественной значимости рассматриваемого проекта. При этом он опирается на рекомендации специальной комиссии.
Сейчас действуют два механизма обсуждения вопросов градостроительной деятельности - публичные слушания и общественные обсуждения.
Первая форма предусматривает собрание участников в рабочее время в определенном месте. Во втором случае достаточно заочных обсуждений, мнения собирают с помощью интернета.
Однако и к той и к другой процедуре у заинтересованных сторон есть масса вопросов. Как правило, говорят о недостаточной прозрачности, сомнения вызывает круг участников. Ведь как в публичных слушаниях, так и в
сборе мнений могут принимать участие люди, не имеющие прямого отношения к обсуждаемой территории, но продвигающие коммерческие и другие интересы. Не исключена «накрутка» голосов в интернете.
Теперь же, в соответствии с новым законодательством, процедуры обсуждения градостроительных вопросов усовершенствованы.
Желающие принять участие в обсуждении любой формы должны будут представить сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства - для физических лиц, информацию об организации - для юридических.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, помещений, также представляют сведения об этом имуществе. При сборе мнений в интернете участники должны пройти идентификацию, представив сведения о себе, о земельном участке с приложением подтверждающих документов в специальном разделе на официальном сайте мэрии. В скором времени он станет доступен. Участниками слушаний и обсуждений, которые затрагивают Генеральный план, Правила землепользования и застройки, Правила благоустройства территорий, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены эти проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, помещений.
Такой же подход начнет действовать, когда речь идет о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов. В обсуждении смогут участвовать граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капстроительства, правообладатели находящихся в границах этой зоны земельных участков и объектов капитального строительства. А также люди, постоянно проживающие на прилегающих участках, собственники этих участков или расположенных на них объектов, помещений. В некоторых случаях участниками слушаний могут стать правообладатели земельных участков и объектов, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации обсуждаемых проектов.
Как отметили в департаменте градостроительства, изменения в законодательстве направлены на то, чтобы избежать спекуляций, чтобы обеспечить допуск к обсуждению тех, кто имеет непосредственное отношение к рассматриваемой территории.
При этом сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности не меняются.
Решение о выборе формы проведения обсуждения принимает глава города исходя из общественной значимости рассматриваемого проекта. При этом он опирается на рекомендации специальной комиссии.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 июня 2018
120
28 июня 2018
264
28 июня 2018
127
28 июня 2018
144
28 июня 2018
204
28 июня 2018 , 13:45
120
Около 50 человек показали пример танцевального бесконтактного боя.
28 июня 2018 , 11:28
264
На Ленинградской веселились колумбийцы.
28 июня 2018 , 11:08
127
«Любите ли вы театр, как люблю его я?» Герой нашего сегодняшнего интервью знает о...
28 июня 2018 , 11:06
151
Третий год длится совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской...
28 июня 2018 , 10:46
156
С 1 июля в Самаре изменяется порядок проведения публичных слушаний по вопросам...
28 июня 2018 , 10:57
144
Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в 2017 году. За это...
28 июня 2018 , 10:48
138
Осенью в Самаре наконец-то появится новый театр. Он будет муниципальным - это проект...
28 июня 2018 , 10:49
203
Матч состоится в понедельник, 2 июля
28 июня 2018 , 10:50
204
Определяются последние участники плей-офф.
28 июня 2018 , 10:17
136
Глава региона принял участие в программе «Главная тема» на телеканале «Россия...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19 июня 2018
8335
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
7873
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
2 июня 2018
7670
9
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
17 июня 2018
7300
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
14 июня 2018
6907
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
25 июня 2018
1431
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
9 июня 2018
1193
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
497
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
743
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
411
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.