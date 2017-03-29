Прямых авиарейсов из Самары в другие страны станет больше

«Курумоч» перешел на весенне-летнее расписание полетов.



В новом сезоне появилось авиасообщение со Стамбулом, которое планируют обслуживать сразу три новых авиакомпании. Atlasglobal откроет маршрут в последние дни марта, Turkish Airlines - 11 апреля, а Pegasus Airlines - в конце апреля. Кроме того, с конца апреля авиакомпания Atlasglobal планирует открыть прямые регулярные рейсы в Анталью.



Также в новом весенне-летнем расписании сохраняются популярные у пассажиров прямые рейсы в Прагу (Czech Airlines), Хельсинки (Finnair), Салоники и Ираклион (Ellinair), Дубай (flydubai), а также в Бургас, Тель-Авив и Тиват («Уральские авиалинии»).



Для тех же, кто привык летать через Москву и Санкт-Петербург, в зависимости от дней недели будут доступны до 17 и до 3 рейсов в сутки соответственно.



Новое расписание вступило в силу 27 марта. До конца октября авиакомпании будут перевозить пассажиров по 46 регулярным прямым направлениям.