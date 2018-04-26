Пруд Сухой у педуниверситета должны расчистить к июлю
Самарский областной суд оставил без изменений решение районного суда.
Ранее к ООО «Техкомплект» и Самарскому государственному социально-педагогическому университету был подан иск о восстановлении природного объекта.
Причиной стала засыпка пруда Сухой, который к тому же расположен на участке, находящемся в госсобственности.
Как говорится в сообщении Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, «была нарушена среда обитания тритона обыкновенного». Это редкое животное, занесенное в Красную книгу Самарской области.
Суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры.Проигравшая сторона попыталась обжаловать это решение в областном суде, но он также встал на сторону надзорных органов. Теперь ответчики должны в течение трех месяцев восстановить водный объект.
Ранее к ООО «Техкомплект» и Самарскому государственному социально-педагогическому университету был подан иск о восстановлении природного объекта.
Причиной стала засыпка пруда Сухой, который к тому же расположен на участке, находящемся в госсобственности.
Как говорится в сообщении Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, «была нарушена среда обитания тритона обыкновенного». Это редкое животное, занесенное в Красную книгу Самарской области.
Суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры.Проигравшая сторона попыталась обжаловать это решение в областном суде, но он также встал на сторону надзорных органов. Теперь ответчики должны в течение трех месяцев восстановить водный объект.
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