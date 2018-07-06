Проверки законности нового строительства на 5-й просеке будут продолжены

Сегодня состоялась очередная встреча инициативной группы жителей 5-й просеки и представителей власти. В ней приняли участие советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова, представители регионального минстроя, департамента градостроительства, компании-застройщика и собственников спорной территории.



Напомним, обеспокоенность жителей вызвана планируемым строительством многоэтажных домов напротив дома №125 по 5-й просеке. Площадку, где застройщик намерен возвести три 24-х этажных дома, огородили забором, начали расчищать участок для строительства, несмотря на то, что разрешительная документация пока отсутствует. Параллельно с этим началась незаконная вырубка неизвестными деревьев в ближайшей роще, - помимо 61 аварийного насаждения, разрешение на снос которых было выдано администрацией района, снесены все деревья, расположенные на этой территории. Кроме того, строительный мусор стал попадать в озеро Леснуха, которое расположено поблизости.



Разрешение противоречий жителей и застройщика находится на контроле у городских властей. Глава Самары Елена Лапушкина проводила выездное совещание по этому вопросу. Создана рабочая группа, следующее заседание которой состоится в ближайшее время: после того, как будут получены результаты проверок по факту незаконной вырубки лесов и складирования строительного мусора.



- Мы должны сесть за стол переговоров, выработав вариант, который устроит всех. Жители всегда выступают против точечной застройки, но тут много зависит и от позиции застройщика, - сказал на встрече Александр Хинштейн.



- Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что в микрорайоне не развита социальная инфраструктура, - рассказал о планах строителей вице-президент компании «Берег» Вячеслав Сидорович. – Мы вышли с предложением в город, провели ряд совещаний – земельный участок на месте бывшей турбазы «Мечта» зарезервирован под строительство школы на 1100 мест. Кроме того, на этом участке планируется возвести три 24-этажных дома, многоуровневый паркинг, объекты спортивной, оздоровительной и прогулочной инфраструктуры вокруг озера Леснуха.



На это жители задали вполне резонный вопрос: почему вместо разрешенных к строительству в зоне Ж-3 восьмиэтажных домов, планируется возвести здания в 24 этажа. Такое решение было принято на прошедших весной публичных слушаниях. Со своей стороны Александр Хинштейн подчеркнул, что собственник имеет право распоряжаться принадлежащим ему участком по своему усмотрению, но необходимо проверить законность проведенной много лет назад сделки и возможно оспорить ее, вернув участок в собственность муниципалитета.



- Это долгий путь и шансы невелики, - сказал Хинштейн. – Нужно иметь в виду и другие варианты развития событий.