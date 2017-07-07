Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид

Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует свою 41-ю годовщину. Мы нашли старые фотографии, сделанные в парке Гагарина местными жителями в 80-е и 90-е годы, и решили сравнить, как парк выглядел раньше и что изменилось в нем сейчас.



«Счастливое детство»

В 1976 году в парке недалеко от входа со стороны улицы 22 партсъезда была установлена скульптурная композиция «Счастливое детство». Она изображала детей, сидящих на лавочке с мячом. Со временем у детей отвалились руки, и в народе скульптуру прозвали «дети-инвалиды». Однако в 2016 году скульптура исчезла, сейчас на ее месте остался только постамент.Недалеко от бывшей скульптуры - круглое здание. В 90-е годы в нем стояли игровые автоматы, а сейчас там разместился учебно-спортивный центр «Автогородок».Если идти дальше, то можно вспомнить, как вдоль аллеи стояли фигуры персонажей из мультиков, с которыми очень любили фотографироваться и дети и взрослые.Сейчас там лавочки, на которых любят проводить время семьи с детьми и влюбленные парочки.Самые популярные аттракционы в парке в прошлом – колесо обозрения высотой в 25 метров и «Орбита».У самых маленьких посетителей пользовался спросом желтый паровозик на рельсах и карусель «Колокольчик».Колесо обозрения сейчас стоит без кабинок. Их демонтировали в 2016 году, чтобы заменить на новые, но этого пока не произошло. В 2010 году старое колесо обозрения могло вытеснить новое, 80-метровое. Однако через два года после начала стройки частично смонтированную конструкцию убрали.Чуть дальше колеса раньше была игровая площадка, где стоял корабль.Там же был деревянный домик и большая железная горка.Сейчас же вместо старых каруселей установлены аттракционы «Три медведя», которые открылись в парке в 2000-х.В глубине парка расположена сцена «Ракушка», которая функционирует до сих пор.А вот деревянная крепость на острове, где сегодня стоят пушки, была утрачена в начале 90-х.На островок с пушками можно попасть по одному из мостиков. Один из них примечателен тем, что на него вешают «любовные замочки».Также до 1997 года в парке Гагарина летом работал Самарский зоопарк. Посетители могли увидеть 46 видов животных. В конце 1997 года Самарский зоопарк обрёл постоянное место прописки – на улице Ново-Садовой недалеко от Постикова оврага.Чуть ли не главным объектом обожания детворы в парке Гагарина раньше была военная техника: танки, пушки и самолеты. Примерно 1990-х годах самолеты и вертолеты исчезли, а в 2010 году, накануне празднования 65-летнего юбилея Победы, остальную технику перевезли в более подходящий по тематике парк Победы.Сейчас же на месте, где стояла техника, обустроили современную детскую площадку.