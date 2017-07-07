Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует свою 41-ю годовщину. Мы нашли старые фотографии, сделанные в парке Гагарина местными жителями в 80-е и 90-е годы, и решили сравнить, как парк выглядел раньше и что изменилось в нем сейчас.
«Счастливое детство»
В 1976 году в парке недалеко от входа со стороны улицы 22 партсъезда была установлена скульптурная композиция «Счастливое детство». Она изображала детей, сидящих на лавочке с мячом. Со временем у детей отвалились руки, и в народе скульптуру прозвали «дети-инвалиды». Однако в 2016 году скульптура исчезла, сейчас на ее месте остался только постамент.
Недалеко от бывшей скульптуры - круглое здание. В 90-е годы в нем стояли игровые автоматы, а сейчас там разместился учебно-спортивный центр «Автогородок».
Если идти дальше, то можно вспомнить, как вдоль аллеи стояли фигуры персонажей из мультиков, с которыми очень любили фотографироваться и дети и взрослые.
Сейчас там лавочки, на которых любят проводить время семьи с детьми и влюбленные парочки.
Аттракционы
Самые популярные аттракционы в парке в прошлом – колесо обозрения высотой в 25 метров и «Орбита».
У самых маленьких посетителей пользовался спросом желтый паровозик на рельсах и карусель «Колокольчик».
Колесо обозрения сейчас стоит без кабинок. Их демонтировали в 2016 году, чтобы заменить на новые, но этого пока не произошло. В 2010 году старое колесо обозрения могло вытеснить новое, 80-метровое. Однако через два года после начала стройки частично смонтированную конструкцию убрали.
Чуть дальше колеса раньше была игровая площадка, где стоял корабль.
Там же был деревянный домик и большая железная горка.
Сейчас же вместо старых каруселей установлены аттракционы «Три медведя», которые открылись в парке в 2000-х.
«Ракушка» и пушки
В глубине парка расположена сцена «Ракушка», которая функционирует до сих пор.
А вот деревянная крепость на острове, где сегодня стоят пушки, была утрачена в начале 90-х.
На островок с пушками можно попасть по одному из мостиков. Один из них примечателен тем, что на него вешают «любовные замочки».
Также до 1997 года в парке Гагарина летом работал Самарский зоопарк. Посетители могли увидеть 46 видов животных. В конце 1997 года Самарский зоопарк обрёл постоянное место прописки – на улице Ново-Садовой недалеко от Постикова оврага.
Самолет «Антошка» и военная техника
Чуть ли не главным объектом обожания детворы в парке Гагарина раньше была военная техника: танки, пушки и самолеты. Примерно 1990-х годах самолеты и вертолеты исчезли, а в 2010 году, накануне празднования 65-летнего юбилея Победы, остальную технику перевезли в более подходящий по тематике парк Победы.
Сейчас же на месте, где стояла техника, обустроили современную детскую площадку.
Недалеко от военной техники стоял самолет Ан-10, который был списан в 1973 году из-за технического состояния. В парке Гагарина самолет переоборудовали в детский кинотеатр, который назывался «Антошка». Однако он был сожжен вандалами, и в 1996 году разобран на металлолом.
Наверняка многие вспомнят и судно на подводных крыльях «Ракета-6», где работала игротека. Его также убрали из парка.
Стадион
Ближе к улице Советской Армии в парке располагается стадион. Раньше поле стадиона зимой заливали под каток. В 2014 году стадион реконструировали: на поле выложили искусственный газон, сделали беговые дорожки и установили две крытых трибуны – на 250 мест каждая. Под каток сейчас заливают дорожки около стадиона.
Дуб и «Сырные ворота»
Самый же древний обитатель парка Гагарина – 300-летний дуб. Дерево признано государственным памятником природы. Раньше около него стояли три деревянных богатыря, которых перевезли в парк «Молодежный».
Недалеко от дуба-долгожителя в 2011 году был установлен бюст Юрия Гагарина в честь празднования 50-летия первого полета в космос.
Главный же космический символ парка - входная группа со стороны Московского шоссе. Однако местные жители из-за характерной формы бетонных блоков прозвали их «сырные ворота». Осенью прошлого года неизвестные перекрасили блоки в желтый цвет, а возле дыр нарисовали фигуры мышей. Однако власти решили вернуть воротам первоначальный вид, и их перекрасили обратно в белый цвет.
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