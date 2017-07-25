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Прошлое и настоящее Загородного парка. Виртуальный гид

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького, или просто Загородный парк, открылся 6 июля 1932 года на месте бывшей купеческой усадьбы и в этом году отпраздновал 85 лет. Один из самых зеленых парков города изначально находился достаточно далеко от города, из-за чего и получил название Загородного. Мы решили прогуляться по парку и рассказать, чем же он так примечателен.


 

Знаете ли вы, что это самый большой парк в Самаре? Территория его составляет 42,4 га. Здесь растет более 7300 деревьев, среди которых дубы в возрасте 100 и более лет. Постоянные обитатели парка – белки.

Итак, наша прогулка начинается по центральной аллее. За 2010 год в Загородном парке провели реконструкцию: обустроили газоны, цветники, детские площадки, установили новые фонари, вырубили старые деревья. Если немного пройти по аллее и свернуть налево, то можно найти памятник Владимиру Ленину. Замечали ли вы его раньше?

























Следом по левую руку взору попадается площадка старой сцены. Раньше там проводились танцы, а потом обустроили кафе-аттракцион, которое сменило множество названий. Сейчас же там просто стоят неработающие аттракционы.




































По пути все время попадаются тележки с вареной кукурузой, камеры с мороженым, прилавки с игрушками и шарами и тир.

















Проходим дальше и видим аттракционы, сохранившие свое существование со времен СССР: детский паровозик, который раньше назывался «Юнга», карусель «Колокольчик» и «Качели». Все карусели недавно покрасили, но они не работают.



















Сейчас же все внимание детей захватил веревочный парк «Тарзания». В мини-парке установлены скалодром и площадки для пяти маршрутов.

Проходя дальше по центральной аллее, с правой стороны можно увидеть «Комнату смеха» образца СССР - помещение с кривыми зеркалами. 


















В сердце Загородного парка находятся самые старые аттракционы: «Орбита», «Сюрприз», «Веселые горки» и колесо обозрения. Лет 5 назад еще можно было покататься на «Сюрпризе», который сначала разгоняется по кругу, а затем поднимается и крутится по вертикали. Потом же аттракцион признали слишком опасным и закрыли. Остальные карусели тоже закрыли, но уже из-за технических неисправностей.































Необычная достопримечательность рядом с колесом обозрения – памятная кованая скамья в честь умершего лидера российской хоррор-панк группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, а также всех ушедших рок-музыкантов. Мемориал открылся в июне этого года, и уже к июлю его стало не узнать: фанаты рок-музыканта обклеили скамейку фотографиями, положили множество цветов, писем и свечей.



















Если снова свернуть на центральную аллею, то увидим справа «Олимпийскую деревню» - это территория с кафе, с развлечениями для детей типа гольфа, батутов, боулинга, футбола.

























Сворачиваем по центральной аллее налево и спускаемся к Волге. Тут слева, на поляне около памятника семье, разместился летний кинотеатр под открытым небом «Аэрокино». Каждый день в 21.30 при хорошей погоде тут показывают фильмы.



















В самом конце парка – полноценный пляж, который обустроили в 2012 году.

























Помните, что мы свернули с центральной аллеи налево? Возвращаемся к «Олимпийской деревне» и отправляемся направо. Там расположен конный клуб «Волшебный единорог», где жители Самары могут научиться верховой езде, прокатиться на лошадях или пони по парку или просто устроить с грациозным животным фотосессию.

















Немного пройдя дальше, видим на крутом склоне деревянную купеческую дачу 1903 года. Согласно одной из версий дача построена семейством Гринбергов, главой которого был Моисей Гринберг, известный самарский врач. Однако в списках объектов культурного наследия она называется «Дача № 56, принадлежавшая жене поручика Е.П. Сипиной». Теперь же там летом располагается кафе «Малибу». 

























Говорят, что именно с этой усадьбы и началась история парка. О создании парка ходит легенда: жил когда-то давно в Самаре купец, и посетила его дом беда: заболела любимая дочь. Купец не повез свою дочь ни в Крым, ни в Баден-Баден, а построил ей просторный деревянный дом на крутом берегу Волги далеко за городом и вокруг насадил дубы. И случилось чудо - девушка выздоровела. То ли целебный воздух помог, то ли чудная красота того места, остается только догадываться. Говорят, что его дочь умерла совсем недавно, в глубокой старости, на чужбине. С тех самых пор и начал развиваться сегодняшний центральный парк культуры и отдыха. До сих пор та самая усадьба привлекает и завораживает самарцев и гостей города.

Со склона можно увидеть и старые подъемники. Зимой там раньше работала горнолыжная и сноубордистская трасса. Останавливаемся и любуемся прекрасным видом на Волгу. Тут наш путь подошел к концу.























 

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Дата: 25 июля 2017 , 16:44
162
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков, Ксения Кармазина, vk.com/zagorodniy_park, samarazagorod.narod.ru/
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25 июля 2017 , 17:53
гость
круто. давно не был в загородном надо сходить!
вопрос к редакции- будут еще такие материалы?
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