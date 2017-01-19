Прошел очный этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса «Классный руководитель-2016»

Прошел очный этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса «Классный руководитель-2016»
В Центре социализации молодежи прошел очный этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса «Классный руководитель - 2016».
По итогам профессионального состязания жюри, гости и сами участники не только определили победителей, но и выявили современные тенденции, влияющие на уровень работы, обменялись опытом, новыми методами и идеями.
Как рассказал директор центра Анатолий Гриднев, смотр проводится в восьмой раз, и с каждым годом количество участников увеличивается. В нынешнем на очный областной этап пригласили 46 классных руководителей. В том числе шестерых самарских. Каждый из участников представил на суд жюри стенд, отражающий содержание своей деятельности, принципы, достижения.
- Выставка наглядных материалов о работе конкурсантов показала, что педагоги не стоят на месте, растут и развиваются вместе с детьми, ищут новые подходы, программы, - отметила член жюри конкурса, заместитель по социально-педагогической работе ЦСМ Елена Сучкова. - Применяют современные технологии, осваивают инклюзивное образование.
Жюри отметило, что каждый педагог-конкурсант, независимо от возраста, работает с вдохновением, придумывает новые, интересные формы взаимодействия с детьми. Это различные акции, походы, нестандартные флешмобы и даже создание книжек об учениках. Причем некоторые участники - «школьные мамы» сразу в двух классах - отлично ведут свой предмет, готовят победителей олимпиад и стобалльников по Единому госэкзамену.
На творческом конкурсе и круглом столе, где нужно было высказывать свое мнение, взгляд на ту или иную педагогическую ситуацию, педагоги продемонстрировали активность, крепкий внутренний стержень, эмоциональность и ответственность.
- Нас порадовало, что классные руководители со стажем работы 25-30 лет не только не выгорели профессионально, а наоборот, заряжают особой энергетикой всех вокруг, фонтанируют идеями не меньше молодых, - отметила куратор конкурса, замдиректора ЦСМ Галина Иноземцева.
Учителя с большим опытом работы пояснили, что застоя не происходит, поскольку все постоянно меняется, в том числе и дети.
- Если у ребят XX века превалировали разум и ответственность, то современные дети характеризуются своим эмоциональным состоянием, технической развитостью, самостоятельностью, в них сложнее вложить какие-то правила, - констатировала Галина Иноземцева.
Серебряный призер в номинации «Классный руководитель 1-4 классов» Алеся Амельченко (школа №34) считает, что все дети от Бога и в каждом из них есть изюминка, особенность, дар, талант, много положительных моментов, которые педагоги должны суметь раскрыть.
По мнению молодой «классной мамы» Анастасии Тимиргалиевой из школы №12, работать с ребятами среднего звена особенно ответственно, сложно, но и интересно:
- Главное - любить детей. Быть чуткой, внимательной, доброй. При этом строгой, но справедливой.
Обладательница диплома II степени в номинации «Классный руководитель 10-11 классов» Ольга Алферова (школа №156) считает, что самое важное для ребят - правильно определиться с профессией, быть целеустремленными, уметь ориентироваться в сложных ситуациях и стать достойными людьми.
Классный руководитель 6-го и 11-го классов школы №13 Ольга Ефремова - из семьи педагогов. По натуре очень активный и деятельный человек, воспитывает двух сыновей, уже 13 лет работает в школе и не первый раз принимает участие в конкурсе. В этом году она стала абсолютной победительницей в номинации «Классный руководитель 10-11 классов».
- Классный руководитель перестал быть начальником, - отметила лауреат. - Он теперь единомышленник, стоящий в одном ряду со своими ребятами. Ведь личный пример - лучший способ что-либо объяснить. Надо разговаривать с детьми, договариваться. Просто и доступно, без нравоучений. Ведь каждый ребенок - уже личность. И если в начальной школе классный руководитель - это больше мама, то в среднем и старшем звене - учитель и друг. Конкурс дал каждому из нас еще больше знаний, идей и опыта работы с детьми.
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