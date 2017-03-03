Прощание с Юрием Супоневым пройдет 4 марта
Ушел из жизни бывший начальник Главного следственного управления ГУВД по Самарской области Юрий Супонев.
Он скончался вчера на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, Юрий Супонев работал в органах внутренних дел с августа 1984 года. В марте 1999 года был назначен на должность первого заместителя начальника ГСУ при ГУВД Самарской области. С июля 1999 по июль 2011 года занимал должность начальника Главного следственного управления при ГУВД Самарской области. В 2013 году он был уволен из органов внутренних дел с должности начальника ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю по выслуге лет, дающей право на пенсию.
Церемония прощания с Юрием Супоневым пройдет 4 марта 2017 года с 10:00 до 12:00 часов в Культурном центре ГУ МВД
России по Самарской области (ул. Степана Разина, 46). Похороны состоятся на кладбище «Рубёжное».
Он скончался вчера на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, Юрий Супонев работал в органах внутренних дел с августа 1984 года. В марте 1999 года был назначен на должность первого заместителя начальника ГСУ при ГУВД Самарской области. С июля 1999 по июль 2011 года занимал должность начальника Главного следственного управления при ГУВД Самарской области. В 2013 году он был уволен из органов внутренних дел с должности начальника ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю по выслуге лет, дающей право на пенсию.
Церемония прощания с Юрием Супоневым пройдет 4 марта 2017 года с 10:00 до 12:00 часов в Культурном центре ГУ МВД
России по Самарской области (ул. Степана Разина, 46). Похороны состоятся на кладбище «Рубёжное».
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