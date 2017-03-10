Он скончался сегодня на 63 году жизни после продолжительной болезни.По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, прощание с Вячеславом Леоновым пройдет 12 марта с 11:00 до 12:30 в Культурном центре ГУ МВД России по Самарской области на улице Степана Разина, 46. Похороны состоятся на кладбище «Рубежное» (Волжский район).Руководство регионального главка, сотрудники и ветераны органов внутренних дел региона выражают соболезнования родным и близким покойного.