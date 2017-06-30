Прощание с Ольгой Алексеевой состоится 2 июля
В пятницу, 30 июня, после продолжительной болезни на 55-м году ушла из жизни Ольга Александровна Алексеева, заместитель руководителя управления организационной работы и протокола администрации Самары.
Администрация городского округа Самара выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ольги Александровны. Более 13 лет она посвятила работе в органах местного самоуправления. Без сомнений, каждый, кто знал ее, в эти дни переживает боль утраты. Она была любящей матерью и бабушкой, талантливым и мудрым руководителем. В сердцах коллег она навсегда останется надежным и верным другом, человеком, который своим оптимизмом и жизнелюбием вдохновлял окружающих.
Прощание с Ольгой Александровной состоится 2 июля с 10.00 до 11.00 по адресу: ул. Дзержинского, 27. Начало гражданской панихиды – в 11.00.
Администрация городского округа Самара выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ольги Александровны. Более 13 лет она посвятила работе в органах местного самоуправления. Без сомнений, каждый, кто знал ее, в эти дни переживает боль утраты. Она была любящей матерью и бабушкой, талантливым и мудрым руководителем. В сердцах коллег она навсегда останется надежным и верным другом, человеком, который своим оптимизмом и жизнелюбием вдохновлял окружающих.
***Коллектив редакции «Самарской газеты» выражает соболезнования родным и многочисленным друзьям Ольги Александровны Алексеевой. Тяжело осознавать, что больше нет с нами отзывчивого и чуткого человека, замечательного специалиста, грамотного и профессионального руководителя. В работе Ольгу Александровну всегда отличали ответственность, неподдельная увлеченность и преданность делу. В то же время, работая с ней, невозможно было остаться в сугубо профессиональных рамках, настолько она была доброй, искренней и гармоничной натурой. С ней хотелось дружить, делиться радостями и заботами. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах.
Прощание с Ольгой Александровной состоится 2 июля с 10.00 до 11.00 по адресу: ул. Дзержинского, 27. Начало гражданской панихиды – в 11.00.
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