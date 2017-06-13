Прощай, школа! Сколько стоит выпускной-2017 в Самаре

Не нужно забывать, что подготовка к такому важному мероприятию потребует много времени.- Готовиться начали еще в сентябре, так как в родительском комитете очень активные родители, они довольно быстро нашли зал и договорились о его аренде, - говорит выпускница школы №6 им. Ломоносова.- А мы к выпускному начали готовиться в конце декабря, а ресторан начали искать только в конце марта. И это оказалось уже проблемой: почти везде было уже все забронировано, - делится опытом выпускница школы №148. – Поэтому будущим выпускникам и их родителям советую не откладывать подготовку на последние месяцы.Итак, обычно деньги сдаются не только на выпускной, но и на Последний звонок, на организацию которого также необходимы значительные затраты. Обычно он проходит в актовом зале самой школы или лицея, но нередко выпускниками снимается зал какого-нибудь ДК. Например, ребята из школы №6 им. Ломоносова арендовали для Последнего звонка зал ОДО.- Последний звонок и выпускной мы отмечаем двумя классами. Кроме денег на аренду мы сдавали на украшение этого зала, фотосъемку, видеосъемку, букеты для учителей, подарки классным руководителям, ленты выпускника, фотоальбомы, подарки первоклассникам, пригласительные и подарок школе. Также мы нанимали бальника, который ставил нам вальс на Последний звонок, - рассказала одна из выпускниц. – На это все ушло примерно 3400 рублей с человека.В школе №148 все прошло несколько скромнее. Там Последний звонок отмечали в актовом зале.- На всю организацию Последнего звонка у нас ушло примерно 10 000 рублей с трех классов, то есть 3400 с одного. Это были затраты на подарки учителям, фотоальбом, ленты, - разъясняет выпускница. - Зал мы никак не украшали, только на сцене висело «Выпуск-2017».- У нас всего один выпускной класс, на Последний звонок ушла примерно такая же сумма, - добавляет уже бывшая ученица Вальдорфской школы. - Последний звонок прошел в виде концерта на улице, поэтому из украшений были только шарики. Ленты решили не брать, сдавали на подарки учителям и фотоальбомы.Сам торжественный выпускной бал обычно состоит из двух частей: вручения аттестатов и дальнейшего празднования в кафе со «встречей рассвета». Опросив выпускников и их родителей, мы выяснили, что деньги сдаются непосредственно на банкет, фотографа, видеографа, ведущего и диджея, призы для конкурсов и транспортные расходы.- На фуршет в ресторане у нас ушло 3000 рублей с каждого гостя. Развлекать нас на выпускной будут двое ведущих, - сказала выпускница школы №148. – В общем, на всю организацию праздника мы затратили 9500 рублей с человека.- А мы сначала покажем в школе выпускной спектакль и после получения аттестатов уедем отмечать в коттедж. Еду мы заказали в кафе, но цен, к сожалению, не знаю. Рестораны мы даже не рассматривали, так как это банально. Скорее всего, на фото- и видеосъемке мы сэкономим - у нас этим занимаются одни из родителей. Но на ведущего и мини-автобус, который нас довезет до места, затратиться все же пришлось, - говорит выпускница Вальдорфской школы. – Всего на Последний звонок и выпускной у нас вышло 10 000 рублей с человека.- Стоимость фуршета на одного ученика – 3000 рублей. Отдельно собирали деньги на банкет учителям, фрукты и конфеты, вино и напитки. Вести мероприятие будут ведущий и диджей, также запланированы концертные номера приглашенных гостей, - рассказала выпускница школы №6. - Изначально мы думали, что деньги еще останутся и их вернут, однако появились дополнительные затраты: на видеосъемку и баннер для фотографий. В общем, на Последний звонок и выпускной родители сдавали 15 000 рублей на ребёнка.- На Последний звонок и выпускной мы также сдавали 15 000 рублей. В эту сумму входят те же расходы, как и везде: банкет, ведущий, фото- и видеосъемка, - добавляют родители выпускницы школы при Самарской академии Наяновой.Итак, цена выпускного бала разнится в зависимости от решения родителей и желания детей. Стоит помнить, что если выпускника сопровождает родитель, он, конечно, платит за себя отдельно. Поэтому с 9-10 тысяч сумма может вырасти до 15 тысяч рублей, а в некоторых школах и больше.• Украшение зала.• Цветы учителям и представителям комитета образования.• Подарок школе от выпускников.• Подарок классному руководителю.• Ленты выпускника.• Фотоальбом.• Фотограф и видеограф.