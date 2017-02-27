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Пропавшая в Тольятти 15-летняя девочка жила в съемной квартире знакомого

Как ранее писал sgpress.ru, Милана Лаврикова 17 февраля ушла из дома и не вернулась.

Полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавшей, осматривали чердаки и подвалы домов в районе, где пропала несовершеннолетняя. Также были отработаны крупные торговые центры и развлекательные учреждения.

В ходе организованных мероприятий сотрудники полиции установили, что все это время разыскиваемая находилась на съемной квартире в Тольятти со своим 19-летним знакомым.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. 
Дата: 26 февраля 2017 , 17:43
989
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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