Пропавшая в Тольятти 15-летняя девочка жила в съемной квартире знакомого

Полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавшей, осматривали чердаки и подвалы домов в районе, где пропала несовершеннолетняя. Также были отработаны крупные торговые центры и развлекательные учреждения.В ходе организованных мероприятий сотрудники полиции установили, что все это время разыскиваемая находилась на съемной квартире в Тольятти со своим 19-летним знакомым.Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.