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Промышленные альпинисты о жизни Самары с высоты

Зимой они спасают наши головы от сосулек и снега. Летом ремонтируют кровли, фасады, моют стекла высотных зданий. И круглый год наблюдают за жизнью города с высоты. В вертикальный поход фотокорреспондента «СГ» Екатерину Елизарову взяли промышленный альпинист Диана Локтева и бригадир высотной команды Глеб Панков.











Узлы побольше
Место встречи - ресторанный комплекс на улице Самарской. Мы находимся на последнем этаже, отсюда есть выход на небольшую площадку, с нее - на крышу. Промальпы (так для краткости именуют себя промышленные альпинисты) проверяют тросы, карабины. И тут выясняется, что для того, чтобы сделать пару снимков, мне придется подняться вместе с ними на крышу, по лестнице без перил!
























- Не бойтесь, мы подстрахуем: наденем альпинистскую обвязку, привяжем, - успокаивает бригадир.

И вот заканчиваются цивилизованные способы передвижения: перед нами прислоненная к стене лестница и крыша. Дальше - только небо. Первой идет Диана, она аккуратно поднимается, подтягивается, выходит на край крыши, прокидывает веревку, закрепляет ее на предварительно установленной опоре. Движения отточены, никакой суеты. Теперь очередь за мной. Меня привязывают и пристегивают с двух сторон. Сердце бьется где-то в пятках, но отступать некуда. Три шага по лестнице. Стоп. Пока я собираюсь с духом и отрываю, наконец, руки от шаткой опоры, чтобы достать камеру, Диана начинает скидывать снег. Но вот дело сделано, и я осторожно возвращаюсь вниз, на спасительную твердую поверхность.

- Теперь вы приблизительно представляете, как мы работаем, - говорит Глеб. - Процедура очень похожа на выход космонавтов в открытый космос: те же приемы крепежа. Только там узлы побольше.
























Фею заказывали?
Не каждая работа на высоте считается промышленным альпинизмом, главный критерий - применение альпинистского снаряжения и методов страховки.

- В Самаре заказчики не особенно разбираются, кто ты - промальп или обычный высотник, - рассказывает Диана. - Промышленные альпинисты профессиональнее, могут выполнять больший спектр работ. Кроме навыков крепления нужно обладать еще и строительными. Это абсолютно разные вещи - ремонтировать «с ног», на земле, и на высоте, там своя специфика.

Промальпы работают как на улице, так и в помещениях. Мойка стекол, покраска, шпаклевка, герметизация, обеспыливание, монтаж-демонтаж чего-либо. Зимой и весной в основном чистят крыши. Есть и необычные услуги: например поздравление в окно.

- Это когда я или сам заказчик с моей помощью спускается к окну, например, переодетый в фею или человека-паука, дарит шарики или цветы, - поясняет Диана. - Или просто размещает на окне поздравление.




























Таких берут
- Во-первых, нужно быть подготовленным физически: приходится подтягиваться, висеть на руках, опираться на вертикальное основание, - рассказывает Глеб о требованиях к промальпу. - Но самое главное - не бояться высоты. Это не у всех получается. Я знаю спортсменов-разрядников, кто не может работать на высоте: их охватывает паника.

Иногда в профессию попадают совершенно неожиданными путями. Диана, например, художница. Окончила пединститут, искала работу и в газете увидела объявление о том, что требуются промышленные альпинисты.

- Обучение занимает около двух месяцев, но практиковаться нужно примерно год, - говорит она. - Учат основам работы со снаряжением, с оборудованием, технологиям проведения высотных работ, технике безопасности. В конце курса сдаешь экзамен и получаешь сертификат - удостоверение промышленного альпиниста.
























Сложная система
За этот зимне-весенний сезон бригада Панкова выходила на высоту около 100 раз. В их ведении находятся «культурные» крыши города: музей имени Алабина, особняк Курлиной, художественное училище и другие.

- Мы заключаем договоры напрямую с управляющими компаниями, у нас есть все необходимые сертификаты. К сожалению, не все работают так. Легальных высотников в Самаре человек 300. Большинство из них работают в центре. В Промышленном, Кировском районах крыши чистят в основном приезжие - без документов, без страховок. И после их работы на кровле остаются дыры, потому что они орудуют ломом. Это, конечно, экономия средств для управляющей компании, но это не цивилизованная работа. Они могут и сами упасть, и людей покалечить, и крышу повредить. Крыша - такая же сложная инженерная система, как автомобиль. Только машины проходят ежегодный техосмотр, а крышам почему-то такого внимания не уделяют.



























Романтика
Работа промышленного альпиниста - сложная и тяжелая, но необходимая в большом городе. И, возможно, больше чем деньги, этих людей привлекает головокружительное ощущение высоты и бездны под ногами.

- Лично мне эта работа дает адреналин, возможность любоваться красивыми видами, общаться с интересными людьми, - говорит Диана. - В какой-то мере чувствуешь себе уникальной: девушки в нашей профессии большая редкость. Ну и плюс удовольствие от работы на свежем воздухе, свободный график, ощущение нужности моего труда.

Впрочем, даже профессионалам иногда бывает страшно.

- Я никогда не забуду один заказ: покраску молниеотводов во время дождя. Посредников поджимали сроки, и они требовали быстрого выполнения работ. Мы делали все возможное и работали при плохой погоде. Молниеотвод - это металлическая конструкция с маленьким основанием, от ветра ходит ходуном. Чем выше забираешься, тем сильнее качка. Раскачиваться на вершине 45-метрового металлического молниеотвода в такт штормового ветра… Было очень страшно! В сложных ситуациях помогает юмор. Когда трудно, а тебе нужно выйти на крышу чистить снег, я думаю о том, что гребу деньги лопатой. А после сильных снегопадов друзья любят пошутить на тему, что деньги мне валятся буквально с неба.



Дата: 5 апреля 2018 , 16:03
193
Автор текста: Екатерина Елизарова
Автор фото: Екатерина Елизарова, личный архив Дианы Локтевой
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