«Пролетку» Фрунзенского моста начали двигать к центру акватории реки Самары

Она будет смонтирована из 12 секций общей длиной 596,5 метра. К настоящему времени собрана первая секция длиной 88,5 метра. Ее надвижка осуществляется со скоростью примерно три метра в час при помощи домкратов. За сутки собранная секция, общим весом 1200 тонн, продвинется на 42 метра. Затем на стапеле (специально оборудованной площадке) начнется сборка следующих секций. По мере готовности они будут соединяться друг с другом и также надвигаться в сторону правого берега. В завершении всех этапов надвижки первая секция займет свое проектное положение между второй и третьей опорами, а последняя между шестой и седьмой опорами.Как рассказал руководитель группы управления строительством компании «Стройтрансгаз» Константин Агалаков, основной техникой для надвижки являются гидравлические домкраты.-Сейчас задействована система из 32 домкратов: 4 гидравлических домкрата усилиями по 430 тонн из них тянут пролетное строение в пролет, 16 домкратов поднимают, а остальные корректируют положение пролетного строения, - пояснил он, отметив, что при полном цикле работ таких надвижек будет 11.- В следующий раз соберем очередную секцию и опять будем двигать пролет. И так 11 раз. По планам еще одна секция появится где-то через 2,5 месяца, - сказал Константин Агалаков.Необходимо отметить, что в данном процессе важна слаженность действий всех работников. Перед каждой надвижкой начальник участка проверяет готовность всех опор, и дает команду надвижения.Как рассказал инженер производственно-технического отдела компании «Мосты и тоннели» Илья Неброев, сейчас в дневной смене в процессе надвижки участвует порядка 60 сотрудников, а также задействованы люди на второстепенных видах работ – устройству 6 и 3 опор, вспомогательных погрузочно-разгрузочных работах.Отметим, что параллельно продолжаются работы по возведению оставшихся русловых опор (третьей, четвертой, пятой и шестой) моста через реку Самару. В настоящее время погружены 593 сваи из запланированных 2081. На них будут опираться фундаменты мостов, транспортных развязок, пяти подпорных стен и путепровода на съезде перед основной дорогой.