Прокуратура займется самарскими должниками за воду

Как сообщили sgpress.ru в СКС, эти УК задолжали предприятию за воду в общей сложности почти 5 миллионов рублей. В числе неплательщиков ТСЖ «Современник» с долгом в 2,6 миллиона рублей, ассоциации «Самарское Региональное Общество Товариществ Собственников Жилья» с долгом в 1,5 миллиона рублей, ООО «УК Энерготехсервис» с долгом в 502 тысячи рублей и ООО УК «Самарская», задолжавшее 3,4 миллиона рублей. В СКС опасаются, что, накопив долги, эти УК подадут на собственное банкротство и оплаты за потребленные услуги компания не дождется. Поэтому СКС просят прокуратуру принять меры к должникам. Тем более что по этим компаниям уже есть решения судов, которые обязали их выплатить долг перед СКС. Нужно отметить, что в отношении председателя ТСЖ «Современник» прокуратура Октябрьского района Самары уже внесла представление об устранении нарушений жилищного законодательства.