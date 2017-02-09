Прокуратура инициировала судебные разбирательства из-за несанкционированных свалок

Свалки мусора были обнаружены в Куйбышевском, Самарском, Советском, Кировском районах.



По версии прокуратуры, общий вред, причиненный действиями 12 человек окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей. До настоящего времени в добровольном порядке он не был возмещен.



В связи с этим прокуратура города обратилась в районные суды с исковыми заявлениями в защиту жителей Самары, чьи права на благоприятную окружающую среду, чистоту и порядок были нарушены действиями ответчиков. Ведомство планирует взыскать сумму вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды сбросами отходов производства.