Прокуратура инициировала судебные разбирательства из-за несанкционированных свалок
Свалки мусора были обнаружены в Куйбышевском, Самарском, Советском, Кировском районах.
По версии прокуратуры, общий вред, причиненный действиями 12 человек окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей. До настоящего времени в добровольном порядке он не был возмещен.
В связи с этим прокуратура города обратилась в районные суды с исковыми заявлениями в защиту жителей Самары, чьи права на благоприятную окружающую среду, чистоту и порядок были нарушены действиями ответчиков. Ведомство планирует взыскать сумму вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды сбросами отходов производства.
По версии прокуратуры, общий вред, причиненный действиями 12 человек окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей. До настоящего времени в добровольном порядке он не был возмещен.
В связи с этим прокуратура города обратилась в районные суды с исковыми заявлениями в защиту жителей Самары, чьи права на благоприятную окружающую среду, чистоту и порядок были нарушены действиями ответчиков. Ведомство планирует взыскать сумму вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды сбросами отходов производства.
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