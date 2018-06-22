Прогулки по Волге, бункер Сталина и «Самара Космическая» в топе у иностранных туристов

Прошла неделя со старта Чемпионата мира по футболу. Многие болельщики не только посещают футбольные матчи, но и интересуются историей и знаковыми объектами города. Специально для них администрация Самары организовала в Фанзоне дисплей города-организатора.- Здесь мы рассказываем иностранным и российским туристам о достопримечательностях города, при необходимости помогаем им сориентироваться, даем карты и информационные буклеты, - рассказывает сотрудник презентационного стенда Мария Кузнецова.По ее словам, больше всего туристов, как из России так и из Европы, интересуют прогулки по Волге, посещение бункера Сталина и музея «Самара Космическая». Большая часть из них спрашивает, как пройти на набережную, и где находится знаменитый самарский пивзавод.- Мы не только рассказываем, как туда пройти, но и даем историческую справку. Это особенно интересно иностранцам, - добавила Мария Кузнецова.За все время работы Фестиваля болельщиков презентационный стенд посетили около 10 тысяч человек. Здесь можно также воспользоваться интерактивной картой на русском, английском или испанском языках. На видеостене транслируются презентационные ролики достопримечательной Самары.Пока самые активные туристы среди иностранцев - костариканцы и австралийцы. Пик посещений стенда пришелся на день открытия, 14 июня, 17 июня - день игры Коста-Рики и Сербии в Самаре, 19 июня, когда свой второй матч провела сборная России. Его транслировали на экране Фанзоны.Популярностью пользуется логотип Самарской области в форме сердца. С ним очень любят фотографироваться иностранцы.- Вообще они очень активные и веселые. Многие приходят и делятся своими впечатлениями от города, говорят, что у нас очень общительные и доброжелательные люди. Иностранцы удивляются, что так много русских могут общаться на английском, - говорит Мария Кузнецова.Кроме гостей из-за рубежа, экскурсиями по городу интересуются и наши соотечественники из других регионов России: Сибири, Урала, Центрального федерального округа. Были гости и из Краснодарского края.По словам руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг АлександраАндриянова, дисплей города-организатора востребован среди гостей Фестиваля болельщиков.- В принципе устанавливать его было необязательно, но город принял решение сделать свою площадку на Фанфесте, где мы можем показать основные достопримечательности Самары. Дисплей города-организатора является местом притяжения гостей нашего города, - сказал Александр Андриянов.