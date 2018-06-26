Программа развлечений на самарском Фан-фесте 27 июня
В среду, 27 июня, Фестиваль болельщиков FIFA начнет работу в 16:00. Посетители смогут насладится музыкальной программой и посмотреть трансляции матчей.
В 16:10 на сцене выступит группа «Джаз Свей».
В 16:45 для гостей сыграет духовой квартет.
В 17:00 - выступление группы «Джой Бэнд».
В 18:00 начинается трансляция из Екатеринбурга, где сыграют команды Мексики и Швеции.
В 20:00 на сцене будет выступать духовой квартет.
С 20:20 на сцене сыграют группы «Джаз Свей» и «Джой Бэнд».
В 22:00 стартует матч Сербия — Бразилия, который пройдет в Москве.
С 23:50 — часовой диджей-сет.
В 16:10 на сцене выступит группа «Джаз Свей».
В 16:45 для гостей сыграет духовой квартет.
В 17:00 - выступление группы «Джой Бэнд».
В 18:00 начинается трансляция из Екатеринбурга, где сыграют команды Мексики и Швеции.
В 20:00 на сцене будет выступать духовой квартет.
С 20:20 на сцене сыграют группы «Джаз Свей» и «Джой Бэнд».
В 22:00 стартует матч Сербия — Бразилия, который пройдет в Москве.
С 23:50 — часовой диджей-сет.
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