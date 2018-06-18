Программа фестиваля болельщиков в Самаре на понедельник

В понедельник, 18 июня, на площади Куйбышева на сцене выступят музыкальные группы «Тринити», «Революция» и «Джой Бэнд». С 21:00 пройдет программа с участием группы «Фрут Бокс».На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча.В 16:00 начнется трансляция игры сборных Швеции и Южной Кореи.В 19:00 стартует игра Бельгия – Панама.В 22:00 - сразятся футболисты из Туниса и Англии.После последнего матча, с 23:50, пройдет часовой диджей-сет.