Программа Фестиваля болельщиков на 19 июня
Во вторник, 19 июня, развлекательная программа на площади Куйбышева стартует в 14:00.
На Фестивале выступят танцевальное шоу DNC, группа «Корица», «Бит Бокс Шоу» и певица Юлия Денисова. В перерывах между трансляциями трех футбольных матчей гостей развлекут музыкальной программой. Вход на фанфест свободный.
Подробная программа Фестиваля:
В 16.00 начнется матч между сборными Колумбии и Японии из Саранска
С 17.55 часов – выступление группы «Старый третий»
В 19.00 стартует игра Польша – Сенегал из Москвы
С 20.55 – программа с участием группы «Крейзи Джамп»
В 22.00 - трансляция из Санкт-Петербурга, где сразятся сборные России и Египта
С 23.50 – часовой диджей-сет
На Фестивале выступят танцевальное шоу DNC, группа «Корица», «Бит Бокс Шоу» и певица Юлия Денисова. В перерывах между трансляциями трех футбольных матчей гостей развлекут музыкальной программой. Вход на фанфест свободный.
Подробная программа Фестиваля:
В 16.00 начнется матч между сборными Колумбии и Японии из Саранска
С 17.55 часов – выступление группы «Старый третий»
В 19.00 стартует игра Польша – Сенегал из Москвы
С 20.55 – программа с участием группы «Крейзи Джамп»
В 22.00 - трансляция из Санкт-Петербурга, где сразятся сборные России и Египта
С 23.50 – часовой диджей-сет
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