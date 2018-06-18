Программа Фестиваля болельщиков на 19 июня

На Фестивале выступят танцевальное шоу DNC, группа «Корица», «Бит Бокс Шоу» и певица Юлия Денисова. В перерывах между трансляциями трех футбольных матчей гостей развлекут музыкальной программой. Вход на фанфест свободный.В 16.00 начнется матч между сборными Колумбии и Японии из СаранскаС 17.55 часов – выступление группы «Старый третий»В 19.00 стартует игра Польша – Сенегал из МосквыС 20.55 – программа с участием группы «Крейзи Джамп»В 22.00 - трансляция из Санкт-Петербурга, где сразятся сборные России и ЕгиптаС 23.50 – часовой диджей-сет