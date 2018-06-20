Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на среду

В среду на сцене выступят группы «Не забава», «Оркестр имени Брюса Уиллиса», «Билини» и «Кирилл да Марья Шоу». На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча.В 16:00 в борьбу вступят сборные Португалии и Марокко.В 19:00 стартует игра Уругвай – Саудовская Аравия.В 22:00 начнется трансляция матча сборных Ирана и Испании.После этого – с 23:50 – часовой диджей-сет.