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Программа Фанфеста Чемпионата мира по футболу на 11 июля

В среду, 11 июля, Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева начнет работать в 20:00.

На сцене выступят Ирина Сигал, Мария Феофанова, Ольга Безрукова и Евгения Белоусова.

В 22:00 на большом экране начнется прямая трансляция матча Англия — Хорватия из Москвы.

В 23:50 начнется часовой диджей-сет. 
Дата: 10 июля 2018 , 20:53
324
Автор текста: Виктория Анистратова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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Лента новостей
10 июля 2018 , 20:53
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Программа Фанфеста Чемпионата мира по футболу на 11 июля
В среду, 11 июля, Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева начнет работать в 20:00.
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