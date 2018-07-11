Программа Фанфеста Чемпионата мира по футболу на 11 июля
В среду, 11 июля, Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева начнет работать в 20:00.
На сцене выступят Ирина Сигал, Мария Феофанова, Ольга Безрукова и Евгения Белоусова.
В 22:00 на большом экране начнется прямая трансляция матча Англия — Хорватия из Москвы.
В 23:50 начнется часовой диджей-сет.
На сцене выступят Ирина Сигал, Мария Феофанова, Ольга Безрукова и Евгения Белоусова.
В 22:00 на большом экране начнется прямая трансляция матча Англия — Хорватия из Москвы.
В 23:50 начнется часовой диджей-сет.
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