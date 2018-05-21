21 мая 2018 года,
03:16
$ 61.94    73.18   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Проекты двух детских поликлиник в Самаре должны разработать к июню 2019 года

Первое медучреждение на 500 посещений за смену будет располагаться на улице Запорожской, 26, второе - в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского.

Общая площадь застройки в обоих случаях составит 1,4 тысячи квадратных метров, а площадь каждого из будущих пятиэтажных зданий - 5,5 тысяч квадратных метроа.

Разработка проектной документации должна включать в себя инженерные изыскания, проект планировки и межевания территории, куда должны быть внесены схемы улично-дорожной сети, границы территорий объектов культурного наследия, расположение существующих объектов капитального строительства.

При этом подрядчику нужно будет учесть, что сейчас на территории будущих детских поликлиник находятся здания, которые нужно будет снести. Для этого таеже необходим будет проект.

Проектно-сметная документация, а также все сопутствующие решения по строительству детских поликлиник должны быть готовы к 31 мая 2019 года. Аукционы в электронной форме пройдут 13 и 14 июня. Общая начальная сумма контрактов составляет 21,3 млн рублей.
Дата: 20 мая 2018 , 17:34
491
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков из архива "Самарской газеты"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Проекты двух детских поликлиник в Самаре должны разработать к июню 2019 года
20 мая 2018
491
Проекты двух детских поликлиник в Самаре должны разработать к июню 2019 года
В Самаре прошла акция «Ночь музеев»
20 мая 2018
343
В Самаре прошла акция «Ночь музеев»
Самару посетил личный повар Путина, Ельцина и Горбачева
20 мая 2018
374
Самару посетил личный повар Путина, Ельцина и Горбачева
Состоялся первый фестиваль театрального карнавала «АРАМАС»
19 мая 2018
613
Состоялся первый фестиваль театрального карнавала «АРАМАС»
В Самаре состоялось открытие музея Эльдара Рязанова
19 мая 2018
784
В Самаре состоялось открытие музея Эльдара Рязанова
Центр управления перевозками после ЧМ-2018 перейдет на баланс города
19 мая 2018
475
Центр управления перевозками после ЧМ-2018 перейдет на баланс города
Селфи у Рязанова. Самарцы побывали на открытии музея именитого режиссера
19 мая 2018
576
Селфи у Рязанова. Самарцы побывали на открытии музея именитого режиссера
Полная программа «Ночи музеев»
19 мая 2018
357
Полная программа «Ночи музеев»
Стартовал четвертый «Том Сойер Фест»
19 мая 2018
313
Стартовал четвертый «Том Сойер Фест»
Лента новостей
20 мая 2018 , 17:34
491
Проекты двух детских поликлиник в Самаре должны разработать к июню 2019 года
Первое медучреждение на 500 посещений за смену будет располагаться на улице Запорожской, 26,...
20 мая 2018 , 14:10
343
В Самаре прошла акция «Ночь музеев»
 В субботу, 19 мая, все музеи нашего города приготовили для своих гостей обширную...
19 мая 2018 , 18:49
613
Состоялся первый фестиваль театрального карнавала «АРАМАС»
Праздник прошел в субботу, 19 мая, в парке Молодежный.
19 мая 2018 , 18:13
784
В Самаре состоялось открытие музея Эльдара Рязанова
В субботу, 19 мая, распахнул свои двери первый в России музей Эльдара Рязанова. Он находится в...
19 мая 2018 , 16:45
576
Селфи у Рязанова. Самарцы побывали на открытии музея именитого режиссера
В субботу, 19 мая, в Самаре открылся музей Эльдара Рязанова. Мы попросили...
20 мая 2018 , 13:38
283
Исторические версии. Как открывали реальное училище. Часть 1
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение...
20 мая 2018 , 13:25
374
Самару посетил личный повар Путина, Ельцина и Горбачева
В Самару с рабочим визитом прибыл экс-повар Московского Кремля Виктор Беляев. Он является...
19 мая 2018 , 13:19
357
Полная программа «Ночи музеев»
Сегодня, 19 мая, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»....
19 мая 2018 , 17:11
475
Центр управления перевозками после ЧМ-2018 перейдет на баланс города
На время Чемпионата мира по футболу в Самаре контроль за обстановкой на дорогах возьмет на себя...
19 мая 2018 , 12:58
313
Стартовал четвертый «Том Сойер Фест»
Два дня назад как обычно, в предельно демократичной обстановке, в старосамарском дворике на...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4380
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3403
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3254
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
3140
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
2654
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4380
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2145
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2256
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1689
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1641
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.