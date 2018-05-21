Проекты двух детских поликлиник в Самаре должны разработать к июню 2019 года

Общая площадь застройки в обоих случаях составит 1,4 тысячи квадратных метров, а площадь каждого из будущих пятиэтажных зданий - 5,5 тысяч квадратных метроа.Разработка проектной документации должна включать в себя инженерные изыскания, проект планировки и межевания территории, куда должны быть внесены схемы улично-дорожной сети, границы территорий объектов культурного наследия, расположение существующих объектов капитального строительства.При этом подрядчику нужно будет учесть, что сейчас на территории будущих детских поликлиник находятся здания, которые нужно будет снести. Для этого таеже необходим будет проект.Проектно-сметная документация, а также все сопутствующие решения по строительству детских поликлиник должны быть готовы к 31 мая 2019 года. Аукционы в электронной форме пройдут 13 и 14 июня. Общая начальная сумма контрактов составляет 21,3 млн рублей.