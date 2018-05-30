Проектную документацию по строительству станции метро «Самарская» планируют разработать к апрелю 2019 года

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 185,1 млн рублей. На эти деньги предстоит разработать всю необходимую проектно-сметную документацию с учетом места прохождения трассы метрополитена, которое имеет плотную застройку и насыщенность инженерными коммуникациями и трамвайными путями.Кроме того, необходимо выполнить обследование конструкций зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.Пассажиропоток в сутки в двух направлениях в первый год эксплуатации на перегоне станции метро «Алабинская» до станции метро «Самарская» составит 95,7 тысячи пассажиров, а пропускная способность станции «Самарская» в сутки в первый год эксплуатации - 47,8 тысячи пассажиров.На линии предполагается эксплуатировать 14 четырехвагонных составов с интервалом движения четыре минуты.Основные работы должны занять 10 месяцев с момента заключения контракта. Аукцион в электронной форме пройдет 20 июня.Напомним, станция метро «Самарская» будет располагаться у Самарской площади.