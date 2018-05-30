Проектную документацию по строительству станции метро «Самарская» планируют разработать к апрелю 2019 года
К этому времени будут готовы инженерные изыскания,разработка документации по планировке территории, а также разработка проектно-сметной документации по строительству объекта.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 185,1 млн рублей. На эти деньги предстоит разработать всю необходимую проектно-сметную документацию с учетом места прохождения трассы метрополитена, которое имеет плотную застройку и насыщенность инженерными коммуникациями и трамвайными путями.
Кроме того, необходимо выполнить обследование конструкций зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.
Пассажиропоток в сутки в двух направлениях в первый год эксплуатации на перегоне станции метро «Алабинская» до станции метро «Самарская» составит 95,7 тысячи пассажиров, а пропускная способность станции «Самарская» в сутки в первый год эксплуатации - 47,8 тысячи пассажиров.
На линии предполагается эксплуатировать 14 четырехвагонных составов с интервалом движения четыре минуты.
Основные работы должны занять 10 месяцев с момента заключения контракта. Аукцион в электронной форме пройдет 20 июня.
Напомним, станция метро «Самарская» будет располагаться у Самарской площади.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 185,1 млн рублей. На эти деньги предстоит разработать всю необходимую проектно-сметную документацию с учетом места прохождения трассы метрополитена, которое имеет плотную застройку и насыщенность инженерными коммуникациями и трамвайными путями.
Кроме того, необходимо выполнить обследование конструкций зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.
Пассажиропоток в сутки в двух направлениях в первый год эксплуатации на перегоне станции метро «Алабинская» до станции метро «Самарская» составит 95,7 тысячи пассажиров, а пропускная способность станции «Самарская» в сутки в первый год эксплуатации - 47,8 тысячи пассажиров.
На линии предполагается эксплуатировать 14 четырехвагонных составов с интервалом движения четыре минуты.
Основные работы должны занять 10 месяцев с момента заключения контракта. Аукцион в электронной форме пройдет 20 июня.
Напомним, станция метро «Самарская» будет располагаться у Самарской площади.
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Анна
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