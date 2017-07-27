Проект восстановления башни на пересечении улиц Кутякова и Водников в Самаре планируют подготовить до конца этого года
Соответствующую информацию о торгах разместил департамент градостроительства города.
Речь идет о разработке проектной документации по созданию историко-культурной зоны в исторической части города, а именно – выполнению строительно-монтажных работ по восстановлению деревянной башни на пересечении улиц Кутякова и Водников.
Башня должна будет представлять из себя срубовой 3-этажный дом площадью 54,76 кв.м. Подрядчику предстоит разработать грунт под новую башню-крепость,провести работы по устройству основания фундамента, выложить стены кирпичной кладкой, провести рубку стен из бревен диаметром 24 см, после чего провести огнезащитную обработку деревянных конструкций специальной краской, установить оконные и дверные проемы и крыльцо.
Максимальная цена контракта составляет 9, 9 млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета. Аукцион в электронной форме состоится 18 августа. Все необходимые работы должны быть выполнены до 31 декабря этого года.
Напомним, еще в прошлом году sgpress.ru анонсировал восстановление крепостной башни, сгоревшей в 2014 году. Планируется, что вокруг заново отстроенного объекта культурного наследия появится историко-культурная зона, насыщенная тематическими артобъектами.
Речь идет о разработке проектной документации по созданию историко-культурной зоны в исторической части города, а именно – выполнению строительно-монтажных работ по восстановлению деревянной башни на пересечении улиц Кутякова и Водников.
Башня должна будет представлять из себя срубовой 3-этажный дом площадью 54,76 кв.м. Подрядчику предстоит разработать грунт под новую башню-крепость,провести работы по устройству основания фундамента, выложить стены кирпичной кладкой, провести рубку стен из бревен диаметром 24 см, после чего провести огнезащитную обработку деревянных конструкций специальной краской, установить оконные и дверные проемы и крыльцо.
Максимальная цена контракта составляет 9, 9 млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета. Аукцион в электронной форме состоится 18 августа. Все необходимые работы должны быть выполнены до 31 декабря этого года.
Напомним, еще в прошлом году sgpress.ru анонсировал восстановление крепостной башни, сгоревшей в 2014 году. Планируется, что вокруг заново отстроенного объекта культурного наследия появится историко-культурная зона, насыщенная тематическими артобъектами.
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горожанин
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