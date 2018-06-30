Проект строительства Сергиевской птицефабрики скорректируют
В пятницу, 29 июня, глава региона Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Сергиевский район. Первым объектом, который он осмотрел, стал знаменитый долгострой - Сергиевская птицефабрика.
Как рассказал главный технолог генерального подрядчика ООО «Евробиотех» Александр Лукьянов, проект по строительству комплекса реализуется с 2011 года. В наиболее высокой степени готовности находятся комбикормовый завод и элеватор - более 70%. Зоны инкубатория, прикорма бойлеров, завод по убою готовы на 18 - 24%.
Азаров подробно спрашивал об экономической составляющей проекта: какова общая стоимость, есть ли перспективы у предприятия на рынке, почему за все эти годы не нашлось инвестора, возможен ли пуск объектов, входящих в комплекс, по отдельности.
Лукьянов ответил, что сумма 12 млрд рублей, которая значится в смете, по его мнению, завышена процентов на 30, поэтому и инвесторы не спешат вкладываться в проект.
- Такое ощущение, что главный смысл проекта был в том, чтобы эти 30% себе в карман положить. Нужно выходить на реальную стоимость, - заметил Азаров.
По его мнению, на начальном этапе было совершено немало управленческих ошибок, был и недосмотр со стороны профильных министерств. Например, не до конца проработанным выглядит решение строить комплекс «в чистом поле» при существующих пустующих птицефабриках, к которым уже подведена инфраструктура, а в близлежащих поселениях остался квалифицированный персонал.
- Когда мы развиваем новые площадки, при этом оставляя старые в разрушенном состоянии, получаем деградирующие территории. От того, что решили строить в новом месте, там ничего не наладилось, проблема сохранилась. Об этом мы должны думать, если хотим хозяйствовать, - сказал глава региона.
Он поручил генеральному директору ОАО «Корпорация развития Самарской области» Максиму Сойферу пересмотреть предложение для инвесторов, сделать анализ рынка по мясу птицы и оценить его перспективы на ближайшие годы.
Кроме того, решено возобновить финансирование строительства комбикормового завода и элеватора. По словам Сойфера, «Корпорация развития» в этом году готова выделить около 400 млн рублей. Общая сумма, необходимая для достройки комбикормового завода и элеватора, составляет примерно 1,6 млрд. После ввода в эксплуатацию там возможно будет организовать товарное производство, не дожидаясь окончания строительства всей птицефабрики.
В поселке Суходол глава региона осмотрел спорткомплекс «Олимп». В нем есть фитнес-классы, универсальный зал, трансформирующийся под волейбольное поле, теннисный корт, мини-футбольную арену или баскетбольный паркет, тренажерный зал, бассейн, стадион. Спорткомплекс работает на весь Сергиевский район.
Директор «Олимпа» Алексей Александров сообщил, что нужно заменить воздухоопорную конструкцию - «шатер» - на быстровозводимое здание из сэндвич-панелей с примыканием к существующему административному корпусу. Эти работы оценивают в 90 млн рублей. Азаров пообещал, что необходимую поддержку окажут.
В поселке Сургут Азаров побывал на второй очереди комплексной малоэтажной жилой застройки на участке 35 гектаров. Проект позволит улучшить жилищные условия молодым семьям, квалифицированным специалистам в сфере сельского хозяйства. Основное неудобство - пока жителям комплекса приходится добираться домой с трассы «Урал - Сергиевск - Челно-Вершины» через Суходол. Прямую дорогу уже прокладывают. По словам главы Сергиевского района Алексея Веселова, достроят к сентябрю 2018 года.
В Сергиевске Азаров провел совещание по устойчивому развитию сельских территорий. Главными составляющими процесса он назвал строительство жилья, создание новых рабочих мест, обеспечение современной социальной инфраструктуры.
Азаров сообщил, что со следующего года софинансирование из регионального бюджета не будут получать инфраструктурные проекты, которые не связаны со стратегиями развития муниципалитетов. То есть надо выстроить систему планирования, четко определить направления для движения.
- Сейчас проходят стратегические сессии, и нам крайне важно вовлечь в эту работу людей. И тогда люди поддержат нас в реализации идей, будут нашими союзниками, - подчеркнул он.
Как рассказал главный технолог генерального подрядчика ООО «Евробиотех» Александр Лукьянов, проект по строительству комплекса реализуется с 2011 года. В наиболее высокой степени готовности находятся комбикормовый завод и элеватор - более 70%. Зоны инкубатория, прикорма бойлеров, завод по убою готовы на 18 - 24%.
Азаров подробно спрашивал об экономической составляющей проекта: какова общая стоимость, есть ли перспективы у предприятия на рынке, почему за все эти годы не нашлось инвестора, возможен ли пуск объектов, входящих в комплекс, по отдельности.
Лукьянов ответил, что сумма 12 млрд рублей, которая значится в смете, по его мнению, завышена процентов на 30, поэтому и инвесторы не спешат вкладываться в проект.
- Такое ощущение, что главный смысл проекта был в том, чтобы эти 30% себе в карман положить. Нужно выходить на реальную стоимость, - заметил Азаров.
По его мнению, на начальном этапе было совершено немало управленческих ошибок, был и недосмотр со стороны профильных министерств. Например, не до конца проработанным выглядит решение строить комплекс «в чистом поле» при существующих пустующих птицефабриках, к которым уже подведена инфраструктура, а в близлежащих поселениях остался квалифицированный персонал.
- Когда мы развиваем новые площадки, при этом оставляя старые в разрушенном состоянии, получаем деградирующие территории. От того, что решили строить в новом месте, там ничего не наладилось, проблема сохранилась. Об этом мы должны думать, если хотим хозяйствовать, - сказал глава региона.
Он поручил генеральному директору ОАО «Корпорация развития Самарской области» Максиму Сойферу пересмотреть предложение для инвесторов, сделать анализ рынка по мясу птицы и оценить его перспективы на ближайшие годы.
Кроме того, решено возобновить финансирование строительства комбикормового завода и элеватора. По словам Сойфера, «Корпорация развития» в этом году готова выделить около 400 млн рублей. Общая сумма, необходимая для достройки комбикормового завода и элеватора, составляет примерно 1,6 млрд. После ввода в эксплуатацию там возможно будет организовать товарное производство, не дожидаясь окончания строительства всей птицефабрики.
В поселке Суходол глава региона осмотрел спорткомплекс «Олимп». В нем есть фитнес-классы, универсальный зал, трансформирующийся под волейбольное поле, теннисный корт, мини-футбольную арену или баскетбольный паркет, тренажерный зал, бассейн, стадион. Спорткомплекс работает на весь Сергиевский район.
Директор «Олимпа» Алексей Александров сообщил, что нужно заменить воздухоопорную конструкцию - «шатер» - на быстровозводимое здание из сэндвич-панелей с примыканием к существующему административному корпусу. Эти работы оценивают в 90 млн рублей. Азаров пообещал, что необходимую поддержку окажут.
В поселке Сургут Азаров побывал на второй очереди комплексной малоэтажной жилой застройки на участке 35 гектаров. Проект позволит улучшить жилищные условия молодым семьям, квалифицированным специалистам в сфере сельского хозяйства. Основное неудобство - пока жителям комплекса приходится добираться домой с трассы «Урал - Сергиевск - Челно-Вершины» через Суходол. Прямую дорогу уже прокладывают. По словам главы Сергиевского района Алексея Веселова, достроят к сентябрю 2018 года.
В Сергиевске Азаров провел совещание по устойчивому развитию сельских территорий. Главными составляющими процесса он назвал строительство жилья, создание новых рабочих мест, обеспечение современной социальной инфраструктуры.
Азаров сообщил, что со следующего года софинансирование из регионального бюджета не будут получать инфраструктурные проекты, которые не связаны со стратегиями развития муниципалитетов. То есть надо выстроить систему планирования, четко определить направления для движения.
- Сейчас проходят стратегические сессии, и нам крайне важно вовлечь в эту работу людей. И тогда люди поддержат нас в реализации идей, будут нашими союзниками, - подчеркнул он.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
30 июня 2018
506
30 июня 2018
311
30 июня 2018
309
29 июня 2018
364
29 июня 2018
9793
29 июня 2018
443
30 июня 2018 , 16:14
506
В Самаре отмечают национальный татарский праздник
30 июня 2018 , 19:11
294
Чего нам ждать от соперников, которые с трудом пробились в плей-офф? Внезапно, за день до...
30 июня 2018 , 11:01
309
В минувший четверг в Городском пресс-центре состоялась пресс-конференция врио министра...
30 июня 2018 , 12:54
311
В пятницу, 29 июня, глава региона Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Сергиевский район....
29 июня 2018 , 20:51
364
В Пензенской области завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря...
29 июня 2018 , 16:57
9793
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
29 июня 2018 , 16:20
552
Заведения приняли 625 тысяч иностранцев.
29 июня 2018 , 16:04
629
К ноябрю этого года подготовят документы для проектирования улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой
Подрядчика определят на торгах 23 июля.
29 июня 2018 , 15:54
443
13 автобусов едут от поселка Красная Глинка до станции метро «Кировская». В скором...
29 июня 2018 , 15:27
345
Сборные этих стран встретятся в понедельник, 2 июля, на «Самара Арене» в рамках 1/8...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28 июня 2018
13636
На нем прилетели более 400 болельщиков.
29 июня 2018
9793
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
19 июня 2018
8395
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
7980
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
2 июня 2018
7742
9
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
25 июня 2018
1510
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
9 июня 2018
1216
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
525
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
829
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
430
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.