30 июня 2018 года,
22:14
$ 62.76    72.99   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Проект строительства Сергиевской птицефабрики скорректируют

В пятницу, 29 июня, глава региона Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Сергиевский район. Первым объектом, который он осмотрел, стал знаменитый долгострой - Сергиевская птицефабрика.

Как рассказал главный технолог генерального подрядчика ООО «Евробиотех» Александр Лукьянов, проект по строительству комплекса реализуется с 2011 года. В наиболее высокой степени готовности находятся комбикормовый завод и элеватор - более 70%. Зоны инкубатория, прикорма бойлеров, завод по убою готовы на 18 - 24%.

Азаров подробно спрашивал об экономической составляющей проекта: какова общая стоимость, есть ли перспективы у предприятия на рынке, почему за все эти годы не нашлось инвестора, возможен ли пуск объектов, входящих в комплекс, по отдельности.

Лукьянов ответил, что сумма 12 млрд рублей, которая значится в смете, по его мнению, завышена процентов на 30, поэтому и инвесторы не спешат вкладываться в проект.

- Такое ощущение, что главный смысл проекта был в том, чтобы эти 30% себе в карман положить. Нужно выходить на реальную стоимость, - заметил Азаров.

По его мнению, на начальном этапе было совершено немало управленческих ошибок, был и недосмотр со стороны профильных министерств. Например, не до конца проработанным выглядит решение строить комплекс «в чистом поле» при существующих пустующих птицефабриках, к которым уже подведена инфраструктура, а в близлежащих поселениях остался квалифицированный персонал.

- Когда мы развиваем новые площадки, при этом оставляя старые в разрушенном состоянии, получаем деградирующие территории. От того, что решили строить в новом месте, там ничего не наладилось, проблема сохранилась. Об этом мы должны думать, если хотим хозяйствовать, - сказал глава региона.

Он поручил генеральному директору ОАО «Корпорация развития Самарской области» Максиму Сойферу пересмотреть предложение для инвесторов, сделать анализ рынка по мясу птицы и оценить его перспективы на ближайшие годы.

Кроме того, решено возобновить финансирование строительства комбикормового завода и элеватора. По словам Сойфера, «Корпорация развития» в этом году готова выделить около 400 млн рублей. Общая сумма, необходимая для достройки комбикормового завода и элеватора, составляет примерно 1,6 млрд. После ввода в эксплуатацию там возможно будет организовать товарное производство, не дожидаясь окончания строительства всей птицефабрики.

В поселке Суходол глава региона осмотрел спорткомплекс «Олимп». В нем есть фитнес-классы, универсальный зал, трансформирующийся под волейбольное поле, теннисный корт, мини-футбольную арену или баскетбольный паркет, тренажерный зал, бассейн, стадион. Спорткомплекс работает на весь Сергиевский район.

Директор «Олимпа» Алексей Александров сообщил, что нужно заменить воздухоопорную конструкцию - «шатер» - на быстровозводимое здание из сэндвич-панелей с примыканием к существующему административному корпусу. Эти работы оценивают в 90 млн рублей. Азаров пообещал, что необходимую поддержку окажут.

В поселке Сургут Азаров побывал на второй очереди комплексной малоэтажной жилой застройки на участке 35 гектаров. Проект позволит улучшить жилищные условия молодым семьям, квалифицированным специалистам в сфере сельского хозяйства. Основное неудобство - пока жителям комплекса приходится добираться домой с трассы «Урал - Сергиевск - Челно-Вершины» через Суходол. Прямую дорогу уже прокладывают. По словам главы Сергиевского района Алексея Веселова, достроят к сентябрю 2018 года.

В Сергиевске Азаров провел совещание по устойчивому развитию сельских территорий. Главными составляющими процесса он назвал строительство жилья, создание новых рабочих мест, обеспечение современной социальной инфраструктуры.

Азаров сообщил, что со следующего года софинансирование из регионального бюджета не будут получать инфраструктурные проекты, которые не связаны со стратегиями развития муниципалитетов. То есть надо выстроить систему планирования, четко определить направления для движения.

- Сейчас проходят стратегические сессии, и нам крайне важно вовлечь в эту работу людей. И тогда люди поддержат нас в реализации идей, будут нашими союзниками, - подчеркнул он.
Дата: 30 июня 2018 , 12:54
311
Автор текста: Игорь Озеров
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
На полях ЧМ-2018. Чего ждать сборной России в мачте с «Красной фурией»
30 июня 2018
294
На полях ЧМ-2018. Чего ждать сборной России в мачте с «Красной фурией»
На Сабантуй в парке Гагарина пришли колумбийские болельщики
30 июня 2018
506
На Сабантуй в парке Гагарина пришли колумбийские болельщики
Проект строительства Сергиевской птицефабрики скорректируют
30 июня 2018
311
Проект строительства Сергиевской птицефабрики скорректируют
В сентябре заработает первая очередь агропарка возле Радиоцентра
30 июня 2018
309
В сентябре заработает первая очередь агропарка возле Радиоцентра
no photo
29 июня 2018
364
Ученик самарской школы стал лучшим стрелком окружного лагеря
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
29 июня 2018
9793
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
За две недели гости оставили в самарских кафе и ресторанах почти полмиллиарда рублей
29 июня 2018
552
За две недели гости оставили в самарских кафе и ресторанах почти полмиллиарда рублей
К ноябрю этого года подготовят документы для проектирования улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой
29 июня 2018
629
К ноябрю этого года подготовят документы для проектирования улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой
В Самаре увеличили количество пробных рейсов автобуса № 51
29 июня 2018
443
В Самаре увеличили количество пробных рейсов автобуса № 51
Лента новостей
30 июня 2018 , 16:14
506
На Сабантуй в парке Гагарина пришли колумбийские болельщики
В Самаре отмечают национальный татарский праздник
30 июня 2018 , 19:11
294
На полях ЧМ-2018. Чего ждать сборной России в мачте с «Красной фурией»
Чего нам ждать от соперников, которые с трудом пробились в плей-офф? Внезапно, за день до...
30 июня 2018 , 11:01
309
В сентябре заработает первая очередь агропарка возле Радиоцентра
В минувший четверг в Городском пресс-центре состоялась пресс-конференция врио министра...
30 июня 2018 , 12:54
311
Проект строительства Сергиевской птицефабрики скорректируют
В пятницу, 29 июня, глава региона Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Сергиевский район....
29 июня 2018 , 20:51
364
Ученик самарской школы стал лучшим стрелком окружного лагеря
В Пензенской области завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря...
29 июня 2018 , 16:57
9793
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
29 июня 2018 , 16:20
552
За две недели гости оставили в самарских кафе и ресторанах почти полмиллиарда рублей
Заведения приняли 625 тысяч иностранцев.
29 июня 2018 , 16:04
629
К ноябрю этого года подготовят документы для проектирования улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой
Подрядчика определят на торгах 23 июля. 
29 июня 2018 , 15:54
443
В Самаре увеличили количество пробных рейсов автобуса № 51
13 автобусов едут от поселка Красная Глинка до станции метро «Кировская». В скором...
29 июня 2018 , 15:27
345
Возле здания администрации Самары подняли флаги Мексики и Бразилии
Сборные этих стран встретятся в понедельник, 2 июля, на «Самара Арене» в рамках 1/8...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Boeing
28 июня 2018
13636
Самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Boeing
На нем прилетели более 400 болельщиков.
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
29 июня 2018
9793
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
19 июня 2018
8395
1
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
17 июня 2018
7980
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
2 июня 2018
7742
9
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
Где укрыться от жары в Самаре?
25 июня 2018
1510
Где укрыться от жары в Самаре?
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
9 июня 2018
1216
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
В Самарской области усилили патрулирование лесов
22 июня 2018
525
В Самарской области усилили патрулирование лесов
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
829
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
22 июня 2018
430
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.