Проект строительства Сергиевской птицефабрики скорректируют

Как рассказал главный технолог генерального подрядчика ООО «Евробиотех» Александр Лукьянов, проект по строительству комплекса реализуется с 2011 года. В наиболее высокой степени готовности находятся комбикормовый завод и элеватор - более 70%. Зоны инкубатория, прикорма бойлеров, завод по убою готовы на 18 - 24%.Азаров подробно спрашивал об экономической составляющей проекта: какова общая стоимость, есть ли перспективы у предприятия на рынке, почему за все эти годы не нашлось инвестора, возможен ли пуск объектов, входящих в комплекс, по отдельности.Лукьянов ответил, что сумма 12 млрд рублей, которая значится в смете, по его мнению, завышена процентов на 30, поэтому и инвесторы не спешат вкладываться в проект.- Такое ощущение, что главный смысл проекта был в том, чтобы эти 30% себе в карман положить. Нужно выходить на реальную стоимость, - заметил Азаров.По его мнению, на начальном этапе было совершено немало управленческих ошибок, был и недосмотр со стороны профильных министерств. Например, не до конца проработанным выглядит решение строить комплекс «в чистом поле» при существующих пустующих птицефабриках, к которым уже подведена инфраструктура, а в близлежащих поселениях остался квалифицированный персонал.- Когда мы развиваем новые площадки, при этом оставляя старые в разрушенном состоянии, получаем деградирующие территории. От того, что решили строить в новом месте, там ничего не наладилось, проблема сохранилась. Об этом мы должны думать, если хотим хозяйствовать, - сказал глава региона.Он поручил генеральному директору ОАО «Корпорация развития Самарской области» Максиму Сойферу пересмотреть предложение для инвесторов, сделать анализ рынка по мясу птицы и оценить его перспективы на ближайшие годы.Кроме того, решено возобновить финансирование строительства комбикормового завода и элеватора. По словам Сойфера, «Корпорация развития» в этом году готова выделить около 400 млн рублей. Общая сумма, необходимая для достройки комбикормового завода и элеватора, составляет примерно 1,6 млрд. После ввода в эксплуатацию там возможно будет организовать товарное производство, не дожидаясь окончания строительства всей птицефабрики.В поселке Суходол глава региона осмотрел спорткомплекс «Олимп». В нем есть фитнес-классы, универсальный зал, трансформирующийся под волейбольное поле, теннисный корт, мини-футбольную арену или баскетбольный паркет, тренажерный зал, бассейн, стадион. Спорткомплекс работает на весь Сергиевский район.Директор «Олимпа» Алексей Александров сообщил, что нужно заменить воздухоопорную конструкцию - «шатер» - на быстровозводимое здание из сэндвич-панелей с примыканием к существующему административному корпусу. Эти работы оценивают в 90 млн рублей. Азаров пообещал, что необходимую поддержку окажут.В поселке Сургут Азаров побывал на второй очереди комплексной малоэтажной жилой застройки на участке 35 гектаров. Проект позволит улучшить жилищные условия молодым семьям, квалифицированным специалистам в сфере сельского хозяйства. Основное неудобство - пока жителям комплекса приходится добираться домой с трассы «Урал - Сергиевск - Челно-Вершины» через Суходол. Прямую дорогу уже прокладывают. По словам главы Сергиевского района Алексея Веселова, достроят к сентябрю 2018 года.В Сергиевске Азаров провел совещание по устойчивому развитию сельских территорий. Главными составляющими процесса он назвал строительство жилья, создание новых рабочих мест, обеспечение современной социальной инфраструктуры.Азаров сообщил, что со следующего года софинансирование из регионального бюджета не будут получать инфраструктурные проекты, которые не связаны со стратегиями развития муниципалитетов. То есть надо выстроить систему планирования, четко определить направления для движения.- Сейчас проходят стратегические сессии, и нам крайне важно вовлечь в эту работу людей. И тогда люди поддержат нас в реализации идей, будут нашими союзниками, - подчеркнул он.