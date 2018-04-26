Проект развития территории бывшего самарского элеватора доработают
В четверг, 26 апреля, состоялось заседание градостроительного совета. В числе прочих обсудили вопрос развития территории бывшего самарского элеватора.
Эскизы одного из вариантов застройки подготовило архитектурное бюро «Проект-2». Их презентовал представитель союза архитекторов России Дмитрий Макридин. Он рассказал, что в соответствии с генпланом здесь планируется строительство многоэтажного жилого комплекса. При разработке эскизов учитывались такие критерии, как ценность исторической зоны, требования по парковкам (одно место на одну квартиру), а также наличие соцобъектов (детский сад, школа).
В эскизе прорисованы две рекреационные зоны. Одна - со стороны улицы Кутякова, вторая - со стороны улицы Крупской. Они будут выводить на планируемую в
застройке новую набережную. Причальную конструкцию здесь предлагается модернизировать для включения ее в общегородское пространство. Здесь же может появиться ресторанная зона. С другой стороны, может быть рассмотрен вариант использования причальной зоны в качестве временной стоянки для катеров.
Для повышения инвестиционной привлекательности района часть территорий внутри квартала планируется отвести под коммерческое использование.
Вопрос развития территории бывшего самарского элеватора находится на стадии обсуждения. Члены градостроительного совета при главе Самары направят архитектурному бюро свои предложения и замечания, которые должны быть учтены при разработке проекта.
Эскизы одного из вариантов застройки подготовило архитектурное бюро «Проект-2». Их презентовал представитель союза архитекторов России Дмитрий Макридин. Он рассказал, что в соответствии с генпланом здесь планируется строительство многоэтажного жилого комплекса. При разработке эскизов учитывались такие критерии, как ценность исторической зоны, требования по парковкам (одно место на одну квартиру), а также наличие соцобъектов (детский сад, школа).
В эскизе прорисованы две рекреационные зоны. Одна - со стороны улицы Кутякова, вторая - со стороны улицы Крупской. Они будут выводить на планируемую в
застройке новую набережную. Причальную конструкцию здесь предлагается модернизировать для включения ее в общегородское пространство. Здесь же может появиться ресторанная зона. С другой стороны, может быть рассмотрен вариант использования причальной зоны в качестве временной стоянки для катеров.
Для повышения инвестиционной привлекательности района часть территорий внутри квартала планируется отвести под коммерческое использование.
Вопрос развития территории бывшего самарского элеватора находится на стадии обсуждения. Члены градостроительного совета при главе Самары направят архитектурному бюро свои предложения и замечания, которые должны быть учтены при разработке проекта.
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