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Проект надземного пешеходного перехода на Московском шоссе в районе Мехзавода практически готов

Его построят после Чемпионата мира по футболу.

По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, проект надземного пешеходного перехода практически готов. После завершения этих работ проект вынесут на обсуждение с общественностью. Также согласуют с горожанами место его размещения. Вполне возможно, что надземный пешеходный переход появится недалеко от завода «Салют». 

Он будет застеклен. Также в переходе оборудуют лифты для маломобильных граждан.
 
Дата: 18 января 2018 , 16:42
162
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ", Владимир Пермяков
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