Проект надземного пешеходного перехода на Московском шоссе в районе Мехзавода практически готов

Его построят после Чемпионата мира по футболу.



По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, проект надземного пешеходного перехода практически готов. После завершения этих работ проект вынесут на обсуждение с общественностью. Также согласуют с горожанами место его размещения. Вполне возможно, что надземный пешеходный переход появится недалеко от завода «Салют».



Он будет застеклен. Также в переходе оборудуют лифты для маломобильных граждан.

