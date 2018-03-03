Проект «Самарской газеты» вошел в тройку на всероссийском конкурсе
Подведены итоги всероссийского конкурса среди журналистов и блогеров «Окно в природу-2017». Проект «Самарской газеты» «Самарская экспедиция» занял третье место.
Конкурс проводился во второй раз. Он посвящен журналисту, писателю, телеведущему, фотографу и путешественнику Василию Пескову, работавшему в «Комсомольской правдЕ». Участники конкурса представили работы о разнообразии природы России, об экологии. Они прислали около 150 работ со всех уголков страны - от Крыма до Дальнего Востока.
Победителями стали:
1 место - Иван Назаров (Рязань, «Рязанские ведомости»)
2 место - Владимир Напольнов, Александр Назин (Оренбург, поселок Светлый, «Южный Урал»)
3 место - Александр Кузовенко (Самара, «Самарская газета»)
Награждали победителей вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов и генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, выступившие организаторами конкурса.
- Было очень приятно оказаться в одном ряду с именитыми фотографами и журналистами, победителями конкурсов СМИ. Мы посетили музей издательского дома, увидели своими глазами одну из знаменитых кепок Пескова, библию староверов Лыковых из «Таежного тупика», записные книжки Дяди Васи (так Пескова называли его друзья), - поделился Александр Кузовенко.
Проект «Самарская экспедиция» (активная ссылка - http://www.sgpress.ru/Samarskaya_ekspeditsiya/) реализован в прошлом году. Совместно с биологом Александром Кузовенко было организовано 14 походов по уникальным и заповедным уголкам Самарской губернии. В этом время на страницах издания и на сайте sgpress.ru вышли туристические путеводители и расширенные фоторепортажи, в которых мы рассказали о природных особенностях региона, новых интересных маршрутах для путешествий и местах, где можно увидеть занесенных в Красную книгу представителей флоры и фауны.
Конкурс проводился во второй раз. Он посвящен журналисту, писателю, телеведущему, фотографу и путешественнику Василию Пескову, работавшему в «Комсомольской правдЕ». Участники конкурса представили работы о разнообразии природы России, об экологии. Они прислали около 150 работ со всех уголков страны - от Крыма до Дальнего Востока.
Победителями стали:
1 место - Иван Назаров (Рязань, «Рязанские ведомости»)
2 место - Владимир Напольнов, Александр Назин (Оренбург, поселок Светлый, «Южный Урал»)
3 место - Александр Кузовенко (Самара, «Самарская газета»)
Награждали победителей вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов и генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, выступившие организаторами конкурса.
- Было очень приятно оказаться в одном ряду с именитыми фотографами и журналистами, победителями конкурсов СМИ. Мы посетили музей издательского дома, увидели своими глазами одну из знаменитых кепок Пескова, библию староверов Лыковых из «Таежного тупика», записные книжки Дяди Васи (так Пескова называли его друзья), - поделился Александр Кузовенко.
Проект «Самарская экспедиция» (активная ссылка - http://www.sgpress.ru/Samarskaya_ekspeditsiya/) реализован в прошлом году. Совместно с биологом Александром Кузовенко было организовано 14 походов по уникальным и заповедным уголкам Самарской губернии. В этом время на страницах издания и на сайте sgpress.ru вышли туристические путеводители и расширенные фоторепортажи, в которых мы рассказали о природных особенностях региона, новых интересных маршрутах для путешествий и местах, где можно увидеть занесенных в Красную книгу представителей флоры и фауны.
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