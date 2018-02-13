Проект «Самарской газеты» вошел в шорт-лист всероссийского конкурса
II Всероссийский конкурс на премию им. В.М. Пескова «Окно в природу» проводится среди журналистов и блогеров, рассказывающих о богатстве и красоте нашей природы, популяризирующих темы заботы об окружающей среде и повышении экологической грамотности. Он посвящен журналисту, писателю, телеведущему, фотографу и путешественнику Василию Пескову.
В шорт-лист из 16 номинантов со всей России вошел и наш проект «Самарская экспедиция», реализованный в прошлом году. Совместно с биологом Александром Кузовенко было организовано 14 экспедиций по уникальным и заповедным уголкам Самарской губернии. В это время на страницах издания и на сайте sgpress.ru вышли туристические путеводители и расширенные фоторепортажи, в которых рассказали о природных особенностях региона, новых интересных маршрутах для путешествий и местах, где можно увидеть занесенных в Красную книгу представителей флоры и фауны.
Победитель всероссийского конкурса определяется в одной номинации – лучшая журналистская/блогерская работа.
Ознакомиться с полным списком номинантов шорт-листа и их работами можно здесь.
Организаторами конкурса выступили ПАО «Транснефть» и Издательский дом «Комсомольская правда», легендарным обозревателем которого был Василий Песков.
В шорт-лист из 16 номинантов со всей России вошел и наш проект «Самарская экспедиция», реализованный в прошлом году. Совместно с биологом Александром Кузовенко было организовано 14 экспедиций по уникальным и заповедным уголкам Самарской губернии. В это время на страницах издания и на сайте sgpress.ru вышли туристические путеводители и расширенные фоторепортажи, в которых рассказали о природных особенностях региона, новых интересных маршрутах для путешествий и местах, где можно увидеть занесенных в Красную книгу представителей флоры и фауны.
Победитель всероссийского конкурса определяется в одной номинации – лучшая журналистская/блогерская работа.
Ознакомиться с полным списком номинантов шорт-листа и их работами можно здесь.
Организаторами конкурса выступили ПАО «Транснефть» и Издательский дом «Комсомольская правда», легендарным обозревателем которого был Василий Песков.
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