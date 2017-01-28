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Проект, посвященный юбилею улицы Стара-Загора, вышел в федеральный этап «Серебряного Лучника»

26 января состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Самара. В профессиональном сообществе эта премия считается самой престижной в сфере общественных отношений. Тем более приятно, что в этом году призером регионального и участником финального этапа стал проект мэрии Самары, посвященный 50-летию улицы Стара-Загора и 140-летию российско-болгарской дружбы. 

Готовились загодя

Комплекс мероприятий, приуроченных к юбилею русско-болгарского побратимства, был проведен по инициативе главы Самары Олега Фурсова. Активная фаза подготовки юбилейных торжеств велась на протяжении девяти месяцев - с конца 2015 года.

По задумке организаторов, идея русско-болгарской дружбы должна была воплотиться в разных направлениях жизни города: образовании, культуре, благоустройстве, развитии предпринимательства и международных связей. В итоге над реализацией проекта работали специалисты из самых разных отраслей: сотрудники городских департаментов, представители общественных организаций, творческих кругов. Идея побратимства сразу ушла в народ, ее подхватили волонтеры, журналисты, блогеры. Гостем юбилейных торжеств стала официальная делегация из болгарской Стара Загоры во главе с председателем городского совета Емилом Христовым.

В итоге 50-летие появления улицы Стара-Загора, названной в честь города-побратима, позволило создать прецедент всероссийского масштаба. О юбилейных мероприятиях написали более 90 средств массовой информации, включая болгарские
и федеральные туристические порталы.

На долгую память

Пожалуй, сегодня в городе нет человека, который ничего не слышал о юбилее русско-болгарской дружбы. Это был не просто праздник, прошедший одним днем. Задачей городских властей было донести идею побратимства до каждого самарца. Юбилей улицы стал отправной точкой для позитивных преобразований городской среды, укрепления деловых и культурных связей, развития диалога власти и бизнеса. И даже если кто-то не был в Самаре весь 2016-й и не застал ни одного мероприятия, достаточно пройтись по обновленному бульвару на Стара-Загоре, чтобы понять: память об этом будет жить долгие годы.

Во встречах, акциях, торжественных мероприятиях принимали участие тысячи самарцев. Акцент был сделан на образовательных программах, чтобы богатую историю русско-болгарской дружбы знали юные горожане. В школах прошли кино-уроки «Стара-Загора: из прошлого в будущее», а также открытые уроки, посвященные событиям русско-турецкой войны, обороне Шипкинского перевала, истории дружбы наших городов. На базе школы №132 прошли XII Международные Славянские чтения с участием ребят из Болгарии. Всего в образовательных мероприятиях приняло участие около 100 тысяч школьников.

В освещение мероприятий активно включились городские СМИ. Специальный выпуск, посвященный истории русско-болгарской дружбы, выпустила «Самарская газета». Телеканал «Самара-ГИС» подготовил серию тематических передач.

И рублем, и делом

Немаловажно, что к проведению юбилея удалось подключить инвесторов. Только в благоустройстве бульвара на ул. Стара-Загора наравне с муниципалитетом приняли участие 20 частных компаний. В рамках государственно-частного партнерства фактически заново построен фонтан, обновлена мозаика на фасаде одного из домов, заменена тротуарная плитка, посажены цветники. Бизнес помогал и в проведении массовых мероприятий. Многие работники торговли благоустроили прилегающие к их объектам территории, вывесили флаги, кафе разнообразили меню блюдами болгарской кухни.

К благоустройству подключились и жители близлежащих домов: на ул. Стара-Загора был организован массовый субботник.

На встречах и фестивалях, приуроченных к празднованию юбилея, самарцам и гостям города помогали волонтеры, которых подготовили в Самарском доме молодежи. За один месяц они прошли курс обучения, включавший встречи с краеведами, строителями улицы.

Место встречи - Самара

Получение престижной премии - закономерный итог упорной работы всего городского сообщества. Властям Самары удалось отыскать идею, которая объединила широкую общественность, чиновников, представителей бизнеса и все девять месяцев удерживала внимание российских и международных СМИ к городу Самаре в контексте юбилейных дат. В итоге идея русско-болгарского побратимства получила новое развитие, а на карте Самары появилась новая достопримечательность - обновленный бульвар. 

Факт:

Проект «Под знаменем дружбы» телеканала «Самара-ГИС», посвященный юбилею русско-болгарских отношений, победил в номинации «Лучший проект в области международных коммуникаций».

Цифры: 

3 000 человек пришли на открытие бульвара на ул. Стара-Загора
10 000 человек посетили праздник в честь юбилея Самарского знамени
3 000 человек посетили фестиваль болгарской кухни в парке им. Гагарина
100тысяч школьников познакомились с историей побратимства
140 млн рублей выделено на реконструкцию бульвара из бюджетных и внебюджетных источников

Комментарий:

Елена Рыжкова, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В 2016 году по инициативе главы Самары Олега Борисовича Фурсова был реализован масштабный проект в честь 50-летия улицы Стара-Загора и 140-летия Самарского знамени. Проект объединил более ста тысяч человек - школьников, студентов, краеведов, научное сообщество, представителей власти и бизнеса. Он затронул духовно-просветительскую сферу, а также позволил привлечь на благоустройство городской среды 140 млн рублей, в том числе средства меценатов.

Реализация обширного плана, рассчитанного на целый год, дала новый импульс развитию побратимских отношений и вызвала
волну положительных откликов как в Самаре, так и в Болгарии.
Дата: 28 января 2017 , 11:23
96
Автор текста: Наталья Родимова
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