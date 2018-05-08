Продолжается прием заявок на спецпропуска для автомобилей на время ЧМ-2018
До 15 мая жители Ленинского, Самарского и Кировского районов могут подать заявки для получения пропусков. Они необходимы для проезда в зоны, прилегающие к площади Куйбышева и стадиону «Самара Арена».
На каждое транспортное средство необходимо получить свидетельство об аккредитации. Для его оформления в районах действуют специальные пункты.
Для подачи заявки на аккредитацию транспортного средства при себе нужно иметь паспорт или документ, его заменяющий (копия и оригинал); свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал); свидетельство о регистрации транспортного средства (копия и оригинал); страховой полис ОСАГО (копия и оригинал либо распечатанный вариант при оформлении его через интернет). На месте останется лишь написать заявление и согласие на обработку персональных данных. Когда пропуск будет готов специалисты свяжутся со всеми гражданами, подавшими заявления.
Срок подачи документов до 15 мая этого года. Свидетельство выдается по личному обращению в пункты приема заявлений:
Ленинский район:
- ТОС «Струковский», ул. Вилоновская, 2а;
- административное здание, ул. Ленинская, 156;
- общественная приемная районной администрации, ул. Самарская, 203;
- ТОС «Мичуринский», ул. Чернореченская, 49а.
Телефоны: 333-27-42, 332-20-52.
Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей просят обращаться в ТОС «Мичуринский».
Самарский район:
- школа №15, каб. №106, ул. Куйбышева, 125;
- школа №63, каб. №7, ул. Ст. Разина, 49;
- общественная приемная районной администрации, ул. Некрасовская, 40.
Телефон 333-32-96.
Пункты работают по будням с 10 до 20 часов.
Ленинский и Самарский районы:
- управление информации и аналитики администрации Самары, ул. Куйбышева, 120, каб. №7.
С 8.30 до 17.30 по будням.
Кировский район:
-Общественная приемная администрации Кировского района (улица Свободы,194);
-администрация Кировского района (проспект Кирова, 155а);
-общественная приемная администрации Кировского района городского округа Самара - телефоны: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06.
На каждое транспортное средство необходимо получить свидетельство об аккредитации. Для его оформления в районах действуют специальные пункты.
Для подачи заявки на аккредитацию транспортного средства при себе нужно иметь паспорт или документ, его заменяющий (копия и оригинал); свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал); свидетельство о регистрации транспортного средства (копия и оригинал); страховой полис ОСАГО (копия и оригинал либо распечатанный вариант при оформлении его через интернет). На месте останется лишь написать заявление и согласие на обработку персональных данных. Когда пропуск будет готов специалисты свяжутся со всеми гражданами, подавшими заявления.
Срок подачи документов до 15 мая этого года. Свидетельство выдается по личному обращению в пункты приема заявлений:
Ленинский район:
- ТОС «Струковский», ул. Вилоновская, 2а;
- административное здание, ул. Ленинская, 156;
- общественная приемная районной администрации, ул. Самарская, 203;
- ТОС «Мичуринский», ул. Чернореченская, 49а.
Телефоны: 333-27-42, 332-20-52.
Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей просят обращаться в ТОС «Мичуринский».
Самарский район:
- школа №15, каб. №106, ул. Куйбышева, 125;
- школа №63, каб. №7, ул. Ст. Разина, 49;
- общественная приемная районной администрации, ул. Некрасовская, 40.
Телефон 333-32-96.
Пункты работают по будням с 10 до 20 часов.
Ленинский и Самарский районы:
- управление информации и аналитики администрации Самары, ул. Куйбышева, 120, каб. №7.
С 8.30 до 17.30 по будням.
Кировский район:
-Общественная приемная администрации Кировского района (улица Свободы,194);
-администрация Кировского района (проспект Кирова, 155а);
-общественная приемная администрации Кировского района городского округа Самара - телефоны: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06.
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