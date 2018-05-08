Продолжается прием заявок на спецпропуска для автомобилей на время ЧМ-2018

На каждое транспортное средство необходимо получить свидетельство об аккредитации. Для его оформления в районах действуют специальные пункты.Для подачи заявки на аккредитацию транспортного средства при себе нужно иметь паспорт или документ, его заменяющий (копия и оригинал); свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал); свидетельство о регистрации транспортного средства (копия и оригинал); страховой полис ОСАГО (копия и оригинал либо распечатанный вариант при оформлении его через интернет). На месте останется лишь написать заявление и согласие на обработку персональных данных. Когда пропуск будет готов специалисты свяжутся со всеми гражданами, подавшими заявления.Срок подачи документов до 15 мая этого года. Свидетельство выдается по личному обращению в пункты приема заявлений:Ленинский район:- ТОС «Струковский», ул. Вилоновская, 2а;- административное здание, ул. Ленинская, 156;- общественная приемная районной администрации, ул. Самарская, 203;- ТОС «Мичуринский», ул. Чернореченская, 49а.Телефоны: 333-27-42, 332-20-52.Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей просят обращаться в ТОС «Мичуринский».Самарский район:- школа №15, каб. №106, ул. Куйбышева, 125;- школа №63, каб. №7, ул. Ст. Разина, 49;- общественная приемная районной администрации, ул. Некрасовская, 40.Телефон 333-32-96.Пункты работают по будням с 10 до 20 часов.Ленинский и Самарский районы:- управление информации и аналитики администрации Самары, ул. Куйбышева, 120, каб. №7.С 8.30 до 17.30 по будням.Кировский район:-Общественная приемная администрации Кировского района (улица Свободы,194);-администрация Кировского района (проспект Кирова, 155а);-общественная приемная администрации Кировского района городского округа Самара - телефоны: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06.